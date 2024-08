La chiesetta di Valverde non riaprirà 

La chiesetta di Nostra Signora di Valverde è chiusa da tre anni e non riaprirà. La causa della chiusura, come scrive il ricercatore Michele Pintore in una rivista, sarebbe costituita da «un'inspiegabile presa di posizione da parte della Curia vescovile nuorese, senza informare i fedeli nuoresi e senza intraprendere nessun dialogo con essi». Pintore mette nero su bianco i fatti accaduti e spiega: «È doveroso fare nomi e cognomi, a cominciare dall'inspiegabile ordinanza di divieto di celebrazioni religiose emessa nel 2019 dall'allora vescovo di Nuoro monsignor Mosè Marcia». Oltre cinquemila sottoscrizioni di cittadini bloccarono questa scelta. In ogni caso, la chiesetta oggi è abbandonata, tra il dolore di tanti nuoresi devoti e non, ammaliati dalla bellezza di quella chiesetta un po' lontana - a circa tre chilometri dalla città - in mezzo alla natura e ai piedi dell'Ortobene che ha sempre reso gioiosi bambini e adulti. I ricordi vanno dalle serate sotto le stelle agli incontri dei gruppi scout, ma anche alle messe estive e momenti conviviali.

La fondazione della chiesetta della Santissima Vergine Madre di Dio di Valverde risale al 3 maggio 1685 per volere di Nicolosa Sulis Manca, vedova devota, per manifestare la sua riconoscenza per le grazie ricevute.

