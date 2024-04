La chiesetta di Sant’Andrea ancora off limits: lavori al palo 

Sono ancora fermi al palo i lavori della chiesetta antica di Sant’Andrea all’interno del parco omonimo. L’intervento, a cura della Curia, sembrava ormai imminente invece i cantieri non sono stati ancora aperti.

Da sempre il più gettonato come location per nozze da favola, il sito è off limits ormai da due anni e così anche quest’estate non sarà possibile celebrare i matrimoni ed è a forte rischio anche la celebrazione all’interno della chiesa della messa per la festa di San Giovanni Battista. Il maltempo e le piogge incessanti di ormai due anni fa avevano fatto sgretolare la costruzione nella parte laterale e da allora restano soltanto i calcinacci e i mattoni caduti a terra. L’accesso è vietato per tutti con buona pace soprattutto degli sposi che devono migrare verso altri lidi per giurarsi eterno amore.

La chiesetta gotico catalana di Sant’Andrea risale al XV secolo ed era stata realizzata probabilmente su un tempio romano. La facciata è sormontata da un campanile a vela. Ed è qui che ogni anno, si festeggia San Giovanni Battista con tanto di vergini e traccheras.

La scorsa estate, nonostante i lavori di ripristino non fossero ancora iniziati, era stata fatta una delega speciale proprio per consentire le celebrazioni della festa. Così come rimane consentito, l’utilizzo di una sala laterale per gli anziani.

