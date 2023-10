La chiesa rifugio di musulmani e cristiani insieme 

Gaza. «Ogni giorno la situazione si fa più dura e critica. I bombardamenti non si fermano. Ieri i raid di Israele hanno colpito la nostra zona, qui vicino alla parrocchia. Siamo stanchi e afflitti, i bambini non dormono, le famiglie fanno sempre più fatica ad andare avanti sotto le bombe». Suor Nabila Saleh, religiosa delle Suore del Rosario, in collegamento col Sir da dentro la parrocchia latina della Sacra Famiglia di Gaza, racconta quanto sta avvenendo nella Striscia.

Nel complesso parrocchiale hanno trovato rifugio quasi 700 sfollati, sia cristiani che musulmani, un numero cresciuto dopo il raid aereo israeliano alla vicina parrocchia greco-ortodossa di San Porfirio che ha causato 18 vittime e decine di feriti. Ieri alla comunità cristiana di Gaza sono arrivate le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa: «Un po’ di sollievo - dice la religiosa - parole che ci hanno fatto bene all’anima». «Chiediamo che si fermino le bombe e i razzi, la popolazione gazawa è sfinita - implora la religiosa -. Tra i nostri fedeli ci sono anziani, disabili gravi, bambini. Mancano cibo, acqua, elettricità ma si va avanti». «La notte l’abbiamo passata dentro la chiesa perché razzi e bombe sono esplose qui vicino - aggiunge suor Maria del Pilar, missionaria dell’Istituto del Verbo Incarnato (Ive) a Gaza -. Nessuno ha riportato ferite, ma solo tanta paura, specie tra i bambini. Qui abbiamo circa 700 sfollati, 132 famiglie, ognuna con i suoi problemi, pensieri, paure ed educazione. Nonostante ciò la convivenza tiene e ci si aiuta senza risparmio». L’unica consolazione è «la quotidiana telefonata di Papa Francesco».

RIPRODUZIONE RISERVATA