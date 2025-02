La Chiesa piange l’imam, «un uomo portatore di pace»  

La Chiesa piange l’imam, «un uomo illuminato, portatore di bellezza, di armonia, di sviluppo e di pace». I sacerdoti galluresi in queste ore percepiscono il significato di una perdita, il senso del legame costruito in 60 anni con Karim Aga Khan. È la storia di un rapporto stretto, maturato anche sul piano del dialogo tra religioni. Ieri è arrivata la conferma della data dei funerali del principe, che saranno celebrati domani, in forma privata, nell’Ismaili Centre di Lisbona. Karim sarà sepolto ad Assuan, in Egitto, domenica. Il vescovo di Tempio, Roberto Fornaciari, ha scritto: «La Diocesi conserva di Sua Altezza una memoria di ammirazione e gratitudine, riconoscendone la lungimiranza imprenditoriale e il contributo al benessere della nostra gente. Ricorda la sua vicinanza alla Chiesa diocesana nel suo ruolo di Imam degli Ismaeliti». L’arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba, fondatore dell’Istituto Euromediterraneo, puntualizza inoltre: «In questo momento vorrei che si riflettesse sulla levatura culturale e spirituale di Karim, non trascuriamo questa dimensione».

Il patto con la Diocesi

Anche il parroco di Porto Cervo, Giorgio Diana, ha espresso vicinanza alla famiglia di Karim Aga Khan e dei fedeli ismaeliti: «Dalla chiesa ecumenica di Stella Maris, da lui voluta e col cui generoso contributo è stata edificata, salgono preghiere sincere». La chiesa ecumenica di Porto Cervo, uno dei lasciti di Karim. Ieri il periodico online della Diocesi di Tempio Ampurias, Gallura e Anglona, ha dedicato diversi contributi alla figura del fondatore della Costa Smeralda. Don Gianni Satta, parroco di San Paolo, a Olbia, e fratello di don Raimondo Satta, storico parroco di Porto Cervo scomparso prematuramente, ha scritto: «È giusto che la Chiesa locale di Tempio faccia memoria degli ultimi sessant’anni. Siamo stati la prima tra le diocesi italiane a fare un convegno sulla pastorale del turismo. La chiesa ecumenica di Stella Maris è stata voluta dal Principe. Uomo illuminato, portatore di bellezza, di armonia, di sviluppo e di pace. La complessità e la ricchezza della Costa Smeralda è stata una svolta antropologica, senza negare le nostre specificità, non colonizzati ma aiutati». Don Francesco Tamponi, responsabile Beni Culturali della Diocesi di Tempio, parla della fondazione della parrocchia di Porto Cervo: «Karim non contribuì soltanto a costruire, senza imporre nulla, una chiesa ecumenica, ma immaginò che a Porto Cervo sarebbe nata una comunità, una parrocchia. Un luogo di legami tra le persone, un posto dove vivere, non solo una località turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA