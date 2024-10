La Chiesa non apre alle donne diacono Il Papa: «I tempi non sono maturi» 

Città del Vaticano. Il Papa chiude le porte, almeno per ora, all'ordinazione delle donne diacono. Ieri, nel corso del Sinodo, ne ha parlato il cardinale prefetto, l'argentino Victor Manuel Fernandez: «Il Santo Padre ha espresso che in questo momento la questione del diaconato femminile non è matura e ha chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità». Annunciata anche la quarta enciclica di Bergoglio, per parlare a «un mondo che sembra aver perso il cuore». Si intitola Dilexit Nos (Ci ha amati). Sarà pubblicata giovedì.

Sul ruolo delle donne nella Chiesa nuove polemiche sono dietro l’angolo. Proprio nell'ultimo viaggio di Papa Francesco, in Belgio e Lussemburgo, l'Università cattolica di Lovanio aveva sollevato la questione e movimenti come NoiSiamoChiesa hanno sottolineato l'urgenza dell'ammissione femminile ai ministeri: «Se questo non accadrà presto, la Chiesa perderà credibilità e fedeli». Ma il cardinale, nel riportare il Bergoglio pensiero, è stato di altro avviso.

RIPRODUZIONE RISERVATA