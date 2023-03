Tutti uniti per sostenere i lavoratori della fonderia di San Gavino e dello stabilimento di Portoscuso della Portovesme srl. Ieri è scesa in campo la diocesi di Ales-Terralba con una messa solenne per gli operai che, da venerdì sera, sono asserragliati dentro la fonderia con le tende e i sacchi a pelo. Oggi a Portovesme si terrà un’assemblea con tutti i lavoratori per decidere le prossime mosse.

