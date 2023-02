La chiesa gremita di giovani Il parroco commosso dall’altare: sarai sempre nei nostri cuori  

Lo sguardo smarrito e pietrificato dal dolore. Piero Carta non si dà pace per la perdita della sua adorata Chiara e ieri pomeriggio non è voluto mancare alla messa di suffragio. È arrivato sul sagrato della chiesa di San Pietro accompagnato dai suoi colleghi vigili urbani, il comandante Gianni Uras lo sostiene mentre è tormentato dalla sofferenza e da mille domande. Le stesse che il parroco don Gianni Maccioni ha posto dall'altare. «Come è possibile che una madre tolga la vita alla propria figlia?».

La riflessione

L’interrogativo è risuonato nel silenzio assoluto di una chiesa affollata e in lacrime. Poi un pensiero per il papà, i nonni, gli zii e tutte le persone che amavano Chiara che «ha perso la vita nella forma più orribile, sia per la sofferenza fisica sia dal punto di vista umano. Per noi è incomprensibile, non riusciamo a trovare una spiegazione a quanto è capitato – ha sostenuto – solo Dio può aiutarci a capire e a dare un senso a una simile tragedia. Chiara si apprestava a festeggiare il Carnevale ma lei non era fatta per le gioie terrene ma per quelle del Cielo anche se può essere difficile accettarlo». E ha aggiunto: «Una persona che commette un delitto contro un essere tanto amato può farlo solo perché preso da un raptus, perché ha perso la sua consapevolezza – ha detto – Tutti noi siamo vittime di queste tragedie, il lutto è di tutti noi». Don Gianni ha cercato di dare speranza e ha esortato tutti a ricordare «Chiara bella e luminosa nella sua giovinezza e spensieratezza». Alla fine della celebrazione, il papà e i parenti sono andati via veloci dopo un abbraccio con il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi che hanno voluto mostrare la propria vicinanza al sottufficiale della polizia locale. In chiesa c’erano anche le amiche di Chiara, strette nei loro giubbotti scuri, sono andate via prese per mano tra i singhiozzi e lacrime infinite.

La scuola

È un momento difficilissimo per i compagni di classe e gli amici dell’istituto comprensivo 1, dove Chiara frequentava la terza C. Ieri all’ingresso dell’edificio è stato appeso un drappo nero in segno di lutto, domani invece è in programma un momento di raccoglimento nel piazzale della scuola per ricordare la tredicenne. Gli insegnanti e la dirigente scolastica stanno definendo i dettagli, ci dovrebbero essere i cori Maurizio Carta e quello diretto dal maestro Antonello Manca (che qualche anno fa era stato anche insegnante di musica di Chiara) che intoneranno alcuni canti in memoria della ragazzina. «Un modo semplice per esprimere anche vicinanza alla famiglia del papà ma anche per aiutare i nostri ragazzi a superare questa vicenda cosi drammatica» ripetono gli organizzatori. Parteciperanno anche il sindaco Massimiliano Sanna e gli altri amministratori. E intanto si sta programmando anche una fiaccolata in memoria di Chiara, si dovrebbe svolgere tra le vie di Silì ma i dettagli devono essere ancora definiti.