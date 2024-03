La Chiesa e le vicende sarde: i vescovi e la complessità del reale 

Tonino Cabizzosu, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Ozieri e parroco di Ittireddu, ha fatto un passo ulteriore nel suo percorso di ricerca nel mondo ecclesiale dell’Isola con il libro “Per una storia della Conferenza episcopale sarda – 1951-2000”, Carlo Delfino editore, secondo volume di un’opera che fa luce su periodi cruciali. Se si eccettua la Puglia, nessun’altra regione italiana può vantare un lavoro del genere. «Questa pubblicazione – spiega Tonino Cabizzosu - descrive le vicende della Sardegna viste dai vescovi che si interrogano sulla “complessità del reale».

Quali elementi nuovi?

«Emerge il graduale e costante cammino della collegialità episcopale. Questa dimensione teologico-pastorale è legata soprattutto al Concilio Vaticano II ma, a partire da metà Ottocento, l’episcopato organizzò incontri collettivi che educarono i suoi membri a lavorare in maniera unitaria. Coordinarsi e programmare insieme costituiva una risposta alle difficoltà che si presentavano con il crescente fenomeno della laicizzazione e della secolarizzazione in atto. Ogni singolo vescovo veniva sollecitato a pensare non al proprio campanile, ma alle urgenze pastorali dell’intera regione. Il cammino fu lungo e travagliato».

Viene affrontata anche la questione del partito unico dei cattolici, questione antica.

«L’impegno dei cattolici in politica viene affrontato nel secondo focus della parte finale. La stagione conciliare operò un profondo cambiamento nella coscienza dei cattolici più impegnati, favorendo nuove forme di associazionismo libero da condizionamenti politici e ideologici. La “scelta religiosa” dell’Azione cattolica costituì una cesura che puntava sulla formazione delle coscienze di un laicato più maturo».

La Chiesa e la società sarda.

«Nei centocinquant’anni esaminati emerge un’osmosi continua tra Chiesa e popolazione. La comunità ecclesiale isolana, pur priva di grandi strutture, ebbe una caratteristica specifica: il clero viveva in mezzo al popolo e con il popolo, accompagnandone i ritmi quotidiani di vita. Se nel cosiddetto periodo di cristianità la società era ufficialmente praticante, nel dopoguerra si registra una cesura con crescente disaffezione verso la pratica religiosa. L’indifferenza verso il fenomeno religioso è stato crescente con la frequenza attuale del 10-15 % alla messa domenicale».

Con l’opera si comprendono meglio momenti fondamentali della storia della Chiesa sarda, ma la ricerca non è stata semplice.

«Come già detto i due volumi, che coprono un arco di tempo che va dal 1850 al 2000, sono ricchi di contenuti che gettano nuova luce sulla recente storia ecclesiastica dell’Isola. Se fosse stato possibile consultare le fonti archivistiche ne sarebbe scaturita certamente un’opera più completa. I responsabili di alcuni archivi hanno ritenuto di porre un incomprensibile divieto, mentre altri studiosi (come Turtas e Addis), in tempi passati, hanno avuto la fortuna di accedervi. I due volumi in questione costituiscono comunque un notevole passo avanti nella comprensione della storia ecclesiastica isolana».

