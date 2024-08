«La chiesa è in stato di abbandono» 

«L’ingresso posteriore della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie si presenta in uno stato di abbandono: un’offesa ad un monumento di grande pregio architettonico». La denuncia è di un ex vicesindaco, Ottaviano Mocci, da sempre attento al decoro della città. «La chiesa - dice Mocci - è di fronte al Municipio, impossibile che gli amministratori non abbiano notato le condizioni del luogo, intonaco che si sfoglia, cumuli di rifiuti ed erbacce sui gradini». L’assessore all’arredo urbano, Franco Nurra, rimanda al mittente le accuse: «Il riferimento interessa una struttura chiusa al pubblico da oltre un anno, dopo la caduta di calcinacci dal soffitto nella navata centrale. Servono molti soldi per un intervento che riporta la chiesta al suo antico splendore. Trecento mila euro è la somma disponibile per avviare il cantiere. Subito dopo l’estate si parte con la sistemazione del tetto, l’intervento più importante per riaprire le porte». (s. r.)

