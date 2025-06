La Chiesa e il matrimonio secondo Famiglia Cristiana 

Prima di parlare di Famiglia Cristiana, pilastro dell’editoria cattolica in Italia, è giusto partire da un gesto. Che è sì il segno della croce, con tre o quattro Avematergloria , abbinabili all’occorrenza, ma anche uno sforzo giornalistico di elaborazione e conoscenza del mondo, nei suoi anfratti più remoti, dei popoli, nelle diversità anche religiose e nelle contrapposizioni spesso sfociate in guerre. Quest’opera di esplorazione dell’umanità, in perfetta linea con il credo di San Paolo, sempre in cerca di punti di contatto, si può tradurre oggi negli accordi in essere anche con altre testate giornalistiche, tra cui L’Unione Sarda , per due settimane. «L’abbinamento con il principale giornale dell’Isola, domani e il sabato successivo», dice il direttore don Stefano Stimamiglio, «ci permette di respirare l’aria di una collaborazione con un grande giornale laico, permettendoci di uscire dai confini esclusivamente cattolici».

Direttore, come si riesce a fare un giornalismo valoriale oggi in Italia?

«Tutto quello che è umano deve essere affrontato perché vive proiettato con la fede nell’eternità. Anche perché attraversa tutte le dinamiche sia personali che sociali».

Nel prossimo numero affrontate il tema dei matrimoni “in bianco”.

«Per noi le inchieste familiari sono strategiche. Nel caso specifico, in Italia il 30% delle coppie rinuncia all’intimità. La frenesia della vita c’entra ben poco. Riuscire a parlare della sfera sessuale all’interno del matrimonio ci dice come sta la coppia, l’unione di uomo e donna, l’icona più rappresentativa per la Chiesa. Papa Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato, nel 1979, fece tutta una serie di catechesi sull’amore umano. E sono pagine bellissime, che hanno indagato questa dimensione».

La sfera sessuale è fondamentale.

«Dove manca il sesso all’interno della coppia, evidentemente c’è un problema. Dove l’atto non avviene più, non è un bene. Questa situazione può essere provocata da un certo familismo: quando nascono i bambini ci si dedica alla loro crescita. Ma anche dal dare per scontato un legame: quando si perde l’intimità è difficile poi recuperarla. È come quando non si cura un rapporto di amicizia: alla fine svanisce».

La famiglia è al centro del vostro progetto editoriale.

«Nelle sue diverse articolazioni ed espressioni di vita, è al centro di tutto. Nei nostri focus affrontiamo le tematiche relative agli anziani, ai bambini, avendo sempre chiaro che il bene dell’uomo è proprio la famiglia. Ma soprattutto di una società che tende ad allargarla talmente tanto, per poi diluirla in altri tipi di rapporti che hanno una loro dignità ma che sono altro».

Prima o poi anche la Chiesa aprirà alle unioni omosessuali?

«Bisogna prima di tutto capire cosa si intende per aprire. Il matrimonio, secondo la visione cristiana, è solo tra un uomo e una donna. Parliamo dell’amore fecondo nel disegno di Dio. Poi ci sono altre istituzioni, parliamo delle coppie conviventi ma anche di quelle omosessuali, di cui comunque la Chiesa tiene conto. In tante diocesi, ad esempio, c’è un accompagnamento personale delle coppie omosessuali. Questo perché la Chiesa è molto rigorosa nei principi, ma anche misericordiosa nella prassi, cioè nell’applicazione, nel senso che accoglie tutti, perché tutti siamo immagine di Dio. Al contrario, chi contesta la Chiesa spesso è molto tollerante nei principi ma rigido nel giudizio di chi la pensa diversamente».

La Chiesa è inclusiva, ma sui matrimoni gay resta rigida.

«Il matrimonio – lo ripeto – è l’unione tra un uomo e una donna. Poi, come sta avvenendo in Italia e in molti Paesi, si è favorevoli che ci sia un riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Su questo tema c’è una grande pastorale che si sta sviluppando, ed è sempre più di accompagnamento e accoglienza delle coppie omosessuali».

La linea politica di Famiglia Cristiana?

«Più che l’essere vicini o lontani in astratto a chi governa, valutiamo quella che è la dottrina sociale della Chiesa. Il nuovo Papa si è dato come nome Leone in onore del suo predecessore, Leone XIII, che fece la prima enciclica sociale. Alla fine dell’Ottocento le questioni dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione toccavano da vicino il proletariato e la Chiesa non poteva che stare da quella parte. La dottrina sociale della Chiesa è molto complessa: va da tematiche tipiche della destra ad altre più di sinistra. Sull’aborto è chiaro che siamo contrari. Sull’immigrazione invece tendiamo la mano, perché l’uomo è uomo e ha diritto a tutela. Sul referendum di domenica siamo a favore del quinto punto, che vorrebbe dimezzare gli anni di residenza legale per richiedere la cittadinanza: oggi sono dieci, potrebbero diventare cinque se passa il quesito. Siamo quindi per un’integrazione sana e regolata. Aggiungo che, tornando alla famiglia, oggi siamo a 1,18 figli per donna quando il tasso di mantenimento sociale è di due figli per donna».

I suoi rapporti con l’Isola.

«L’ultima volta che ci sono stato, nel nostro centro di Santa Giusta, è stato un anno fa. Ma, tra i miei ricordi più cari, c’è un corso di vela, trent’anni fa a Bonifacio. Ricordo il cielo, con quella costellazione e quei colori, e il rumore del mare. La contemplazione dell’infinito nell’Isola è davvero più facile».

