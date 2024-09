La chiesa diventerà accessibile a tutti 

I funzionari della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio hanno visitato la chiesa di Santa Chiara e con le suore del convento hanno esaminato le possibilità che permettano anche ai disabili di partecipare alle funzioni religiose. Niente di definito ma la disponibilità c’è tutta e la possibilità di superare i cinque scalini in basalto non manca. L’ipotesi di creare un ingresso dall’attiguo convento delle suore di clausura è stata scartata, resta invece in piedi la possibilità di realizzare uno scivolo in linea con lo stile della chiesa del 1300 e dei materiali che la distinguono. «Si tratta certamente di un passo in avanti, qualcosa si muove ma non basta. La Soprintendenza, il Comune e l’arcivescovado dovranno incontrarsi per definire la parte tecnica e avviare i lavori in tempi brevi» sostiene Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione regionale Ex esposti all’amianto che a nome di parecchi cittadini aveva chiesto alla Soprintendenza di Cagliari e Oristano l’intervento per eliminare le difficoltà che escludono dalla partecipazione alle funzioni religiose i più fragili che, rimarca Lilliu «hanno diritto, e non la cortesia, di aver riconosciuto il diritto di poter esercitare la propria fede nella chiesa di Santa Chiara». ( a. m. )

