La chiesa di Sant’Antonio abate si prepara ad accogliere i fedeli  

Dopo dieci anni di chiusura per problemi strutturali, la storica chiesa di Sant'Antonio abate si prepara a riaprire le porte ai fedeli. L'edificio, considerato un vero e proprio bene identitario per la comunità bosana, sarà oggetto di un intervento di messa in sicurezza che ne consentirà la restituzione al culto. L'assessorato ai Lavori pubblici ha avviato un nuovo iter di progettazione per individuare gli interventi prioritari da realizzare. L'obiettivo, compatibile con le risorse economiche disponibili, è eseguire i lavori indispensabili per garantire la riapertura, rinviando a una fase successiva il recupero definitivo della struttura.

La chiesa di Sant’Antonio abate era stata chiusa nel 2015 a causa di gravi criticità strutturali. Nel 2018, la Regione aveva stanziato 150mila euro, a cui si erano aggiunti 20mila euro di fondi comunali. Una prima fase progettuale era stata avviata, ma solo ora, con le nuove disposizioni del settore Lavori pubblici, si riparte concretamente. «Sblocchiamo l'iter di un'altra opera pubblica che richiedeva una soluzione adeguata per poter almeno riaprire al culto la chiesa di Sant'Antonio abate» dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda. «Il recupero dello stabile è un passo importante per Bosa – aggiunge il sindaco Alfonso Marras – perché si tratta di un bene identitario da salvaguardare». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA