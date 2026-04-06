La chiesa di Sant’Angelo torna ai fedeli 

I segni dell’incuria e del degrado sembrano ormai appartenere al passato. Così come la speranza di rivederla nuovamente fruibile, sembra riaccendersi tra i fedeli. La chiesa del borgo montano di Sant’Angelo da qualche giorno ha riacquistato la sua suggestiva immagine di una volta.

Il cantiere

Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di restauro del santuario dedicato all’Angelo Custode. Una minuziosa opera di recupero, portata avanti da un 55enne originario di Arco di Trento, Luca Zucchelli, che non molto tempo fa ha rilevato l’edificio religioso da un’asta fallimentare e ora si accinge a dargli nuovamente un aspetto dignitoso. «Come primo intervento abbiamo restaurato il tetto e il campanile – spiega Luca Zucchelli – perché erano dei lavori da eseguire con una certa urgenza, per via dei problemi che rischiavano di compromettere la solidità della struttura. Poi siamo passati al rifacimento delle facciate esterne e a una prima sistemazione dell’appartamento annesso alla chiesa. Fra qualche settimana partiremo con il restauro della parte interna». Fino a qualche anno fa si pensava che la chiesa della frazione di Fluminimaggiore appartenesse aella Curia vescovile. Si trattava, invece, di una “cappella privata” di proprietà della Sant’Angelo Srl, fallita una decina di anni fa. «Passo le ferie in Sardegna da quarant’anni – racconta – cercavo per questo di acquistare casa in una zona tranquilla. Le aste giudiziarie sono sempre convenienti. Una notte ho sognato l’immagine di un mio zio prete scomparso nel 2003, don Domenico Pincelli, fondatore dell’associazione Via Pacis, al quale ero molto legato. Forse sarà stato un caso ma l’indomani mi sono imbattuto su internet in una vendita giudiziaria di un lotto, che oltre ad alcuni immobili vicini comprendeva anche la chiesa. Ho partecipato e mi sono aggiudicato l’asta».

Restaurata

Le condizioni dell’edificio erano però segnate dal degrado. «In tempi brevi – aggiunge – sono riuscito ad avere tutte le autorizzazioni necessarie per far partire i lavori. Tutto é eseguito da una ditta accreditata per i restauri. Mi avvalgo, però, della collaborazione di alcune ditte locali. A riguardo devo ringraziare Alberto Congia di Flumini, che con la sua attività di scavi e movimento terra mi è di grande aiuto». Zucchelli rassicura che la chiesa una volta restaurata sarà di nuovo fruibile ai fedeli. «Conto di terminare i lavori tra giugno e agosto – conclude Zucchelli – in seguito farò l’inaugurazione. Essendo un luogo di culto ancora consacrato è giusto che possa essere frequentato da tutti. Lascerò le chiavi agli amici del posto, affinché sia regolarmente aperto. Di questo, sono sicuro, ne sarebbe stato felice anche mio zio don Domenico».

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