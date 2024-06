La chiesa di Santa Rosa avrà finalmente la sua campana. Dopo anni di attesa - e la sparizione misteriosa nel 1986 di quella che sarebbe dovuta essere posizionata in cima al campanile della piccola parrocchia campestre - nel fine settimana c’è stata la donazione ufficiale durante i festeggiamenti della santa.

«Si tratta di una campana trovata vicino al santuario di San Lussorio», racconta Mariano Contu, medico in pensione di Selargius, ex amministratore comunale e già assessore regionale. «Probabilmente non è la stessa sparita anni fa, ma almeno la chiesa ne avrà una tutta sua. E finalmente si potranno sentire i rintocchi durante i festeggiamenti di Santa Rosa». La consegna della campana è stata comunicata pochi giorni fa ai vertici del Comune, e concretizzata sabato mattina dopo la passeggiata campestre. Preceduta da un intervento di restauro, con tanto di progetto elaborato da un ingegnere - Ernesto Melis, lo stesso progettista della chiesa - completato dalla predisposizione di un sistema di ancoraggio alle pareti del campanile, lavoro realizzato da un altro selargino, Ercole Maxia. «Ora spetta al Comune attivare tutte le procedure per far montare la campana», aggiunge Mariano Contu, «nel frattempo verrà custodita in un luogo sicuro per evitare che anche questa sparisca nel nulla».

