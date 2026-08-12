La chiesa di Santa Lucia riapre le porte 

È ufficiale, Monastir si riappropria della sua chiesetta dedicata alla compatrona santa Lucia. Dopo oltre un anno di lavori di messa in sicurezza e restauro, il piccolo edificio campestre situato nell’omonimo parco torna a disposizione della comunità, pronta per accogliere nuovamente le funzioni religiose e la festa dedicata alla Santa, che inizierà giovedì 27 con la vestizione del simulacro e terminerà lunedì 31.

Soddisfazione

«Dopo un importante intervento di restauro, i lavori all'interno della Chiesa sono finalmente terminati, pertanto il cantiere è stato preso in consegna per consentire l'organizzazione dei festeggiamenti» annuncia la sindaca Paola Ugas «È un momento che ci riempie di soddisfazione, pur non essendo mancati momenti di forte preoccupazione».

I lavori, avviati dalla precedente Amministrazione guidata da Luisa Murru, prevedevano il rifacimento del tetto e degli elementi lignei di supporto, il consolidamento della struttura, e la ristrutturazione sia degli interni che delle colonne esterne, il cui intervento sarà concluso successivamente. Il costo complessivo è di 350mila euro, sostenuti in parte con fondi del bilancio comunale e in parte attraverso un finanziamento regionale.

I ricordi

«Santa Lucia per tutti noi non è soltanto un luogo di culto: è un pezzo della nostra storia, della nostra identità e della nostra memoria collettiva. Tra quelle mura sono custoditi ricordi, tradizioni e momenti che appartengono a generazioni di monastiresi. Oggi, con la conclusione dei lavori, questo importante patrimonio viene restituito in tutta la sua bellezza pronto ad accogliere nuovamente celebrazioni, preghiera e momenti di incontro», prosegue la prima cittadina.

Futuro

La riapertura consentirà dunque di riportare nella sede tradizionale almeno la parte religiosa della festa patronale. Lo scorso anno infatti, la chiusura dell’edificio aveva costretto il comitato a organizzare le funzioni all’interno del parco. Gli appuntamenti civili invece erano stati trasferiti dentro il centro abitato, in piazza Fratelli Govoni e Cervi.

«Le Messe saranno di nuovo celebrate dentro la Chiesetta, ma i festeggiamenti civili saranno ancora in centro abitato». dichiara il presidente dei festeggiamenti Sandro Ambus. «Faremo una bellissima festa religiosa, ma con un preavviso di soli 20 giorni non è stato possibile ottenere le autorizzazioni necessarie per la festa civile, che anche quest’anno si svolgerà in Piazza Fratelli Govoni e Cervi».

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