La chiesa di San Rocco diventa un museo 

L’ex chiesetta di San Rocco diventa un museo nel cuore del tessuto urbano di Sanluri, un punto di forza nel racconto del territorio che si aggiunge agli altri sei allestimenti museali: il castello medievale mette in vetrina la collezione del Risorgimento, della prima guerra mondiale, ceroplastiche e Campagna d’Africa; la Casa del pane con oggetti che ricordano il procedimento di panificazione; il museo etnografico dei Cappuccini con arredi sacri, reperti archeologici e una vasta collezione etnografica. «La sfida - dice il sindaco Alberto Urpi - è che Sanluri diventi la città museale e culturale del Medio Campidano».

San Rocco

Lo stato di degrado della chiesetta è stato più volte denunciato dai cittadini, in particolare da un vecchio vicesindaco, Ottaviano Mocci, per via degli alberelli che crescono sul tetto e che, oltre a danneggiare lo storico monumento, costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità. Ancora per poco, il progetto di trasformazione da sito sacro a luogo di cultura ha trovato i fondi che cercava nell’avanzo libero del consuntivo, un tesoretto di poco più di un milione di euro. La parte più consistente - potrebbe aggirarsi intorno a mezzo milione di euro - è destinata alla chiesa, la cui origine votiva, opera dei sopravvissuti alla pestilenza che colpì il paese tra il 1652 e 1653, è data dai registri parrocchiali che andranno a far parte del materiale espositivo, come pure la campana del 1706. Troveranno spazio anche i reperti archeologi provenienti dagli scavi di diversi lavori nel territorio e altri arredi sacri che aspettano di essere tirati fuori dalle scatole custodite nel Palazzo municipale.

La cultura

«Il progetto del nuovo museo - dice Urpi - ha già il benestare degli enti interessati, a partire dalla Soprintendenza. L’obiettivo è lasciare uno spazio polivalente in modo che, nel rispetto della tradizione che il sito rappresenta, sia anche un vero e proprio punto d’incontro tra passato e presente, aprendosi alla contemporaneità».

I fondi

«L’avanzo libero - aggiunge il consigliere di maggioranza, Massimiliano Paderi - il più alto negli ultimi anni, è stato possibile grazie ai diversi finanziamenti di circa 12 milioni di euro arrivati dal Pnrr, dallo Stato e dalla dalla Regione e destinati alle opere pubbliche. Per le casse comunali un risparmio per gli interventi di ordinaria amministrazione sulle stesse opere».

