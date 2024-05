La chiesa di San Pietro di Ponte diventa bene storico e artistico 

La chiesetta di San Pietro di Ponte - incastonata nel cimitero quartese - ottiene l’attestato di bene storico e artistico dalla Soprintendenza di Cagliari. Un riconoscimento che il Comune attendeva da tempo, necessario per ottenere una quota parte dei fondi per il restauro conservativo del monumento religioso, risalente al 1200.

È di pochi giorni fa il via libera in Giunta al progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento, che prevede il ripristino del tetto, con la sostituzione delle travi ammalorate e del tegolato soprastante, e il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari. «Uno dei più importanti monumenti cittadini sarà riconosciuto all’interno del programma di tutela nazionale dei beni artistici e culturali, e potrà così accedere ai fondi ministeriali dedicati secondo quanto previsto dalle norme», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Contributi che consistono nel rimborso di una parte della spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori autorizzati, mentre l’amministrazione conta di coprire in cofinanziamento l’altra metà degli importi, pari a 235mila euro. Dopo la chiesetta di Sant’Agata si tratta di un altro importante tassello nel percorso di recupero storico-artistico dei beni religiosi della nostra città», prosegue Conti. «Il prossimo passo sarà la chiesetta di Sant’Efisio, affacciata sull’omonima piazza, che sarà ulteriormente valorizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA