La chiesa dell’Assunta compie 500 anni  

Festeggiamenti speciali quest’anno per la patrona di Selargius, Maria Vergine Assunta, che - oltre ai tradizionali riti di metà agosto dedicati alla santa - nel 2025 coincidono con un traguardo importante per la chiesa del centro città che porta il suo nome: cinque secoli di storia che saranno celebrati il giorno di Ferragosto, e raccontati dalla mostra di fotografie ospitata fra le navate della chiesa. «Un gioiello storico che continueremo a tutelare e valorizzare», commenta don Ireneo Schirru, storico parrocco a tempo indeterminato della parrocchia principale di Selargius.

La storia

La prima data certa sull’esistenza della chiesa è il 24 febbraio 1525 - come risulta da un documento storico dell’Archivio diocesano - giorno in cui prende possesso il primo canonico di Selargius, Giovanni Ramo. «La chiesa esisteva già ma non abbiamo trovato documenti ufficiali che riportano altre date certe sulla costruzione», spiega don Ireneo. I primi lavori di trasformazione della chiesa risalgono al 1604 col restauro del campanile, poi seguirono gli interventi di ampliamento dell’edificio religioso, la costruzione di tre cappelle laterali, la nuova cupola e il pavimento in marmo. «Gli ultimi sono recenti», ricorda il parroco, «nel 2022 la sostituzione delle piastrelle di copertura della cupola nel campanile, e due anni fa è stata sistemata la facciata».

La mostra

La basilica selargina - in quanto bene storico - è sotto tutela, come certificato dal Ministero della Cultura. Una storia lunga 500 anni ripercorsa nella mostra di fotografie - e cartoline - che in questi giorni viene ospitata all’interno della parrocchia dell’Assunta: immagini delle collezioni personali di Ignazio Sanna e Gigi Ligas, concesse per la celebrazione dei 5 secoli. Non solo: in questi giorni - lungo la navata - viene esposta anche una mappa del catasto di metà Ottocento dove si vede il cimitero che ai tempi si trovava ai lati della chiesa, lì dove ora c’è la piazza.

La festa

Oggi il via ai festeggiamenti della patrona. Alle 9,30 la vestizione del simulacro della Vergine dormiente, giovedì - alle 19 - la messa celebrata da don Marco Marcis, e animata dalla voce di Ignazio Sanna, accompagnato all’organo da Giuliana Congiu e dalle launeddas di Michele Deiana, Leonardo Palmas e Stefano Pinna. Le launeddas accompagneranno anche la processione subito dopo nelle vie del centro città. Venerdì le celebrazioni finali: alle 20 la messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, a seguire una serata all’insegna della musica tradizionale.

