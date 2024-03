La chiesa dei templari minacciata dall’assalto eolico 

Pale sul nuraghe, pale sulle chiese, pale sulle tombe dei giganti, pale sull’identità e sulla storia della Sardegna. E ieri, in un sabato assolato di marzo, la paura di perdere un pezzo di vita e di paesaggio ha legato la Gallura e l’Anglona. Un fine settimana di speranza e di angoscia, perché i cantieri dell’agrivoltaico sono già aperti nella piana, ricca di siti archeologici, ai piedi di Monti di Deu (in Alta Gallura) e in tanti, ieri mattina, hanno partecipato ad una escursione di conoscenza e di protesta, con un itinerario disseminato di monumenti ora a rischio.

E sempre ieri la Diocesi di Tempio-Ampurias ha fatto sapere di essere pronta alle azioni legali per proteggere un altro bene identitario, la chiesa anglonese di San Pancrazio, nella verde campagna di Sedini. Tutto nella stesso giorno, nelle stesse ore, a confermare che i nodi dei grandi investimenti eolici e agrivoltaici, in Gallura stanno arrivando al pettine.

La chiesa dei Templari

La società Sedini srl ha chiesto alla Regione i permessi per la realizzazione di un parco eolico di quattro aerogeneratori (27 megawatt di potenza) a ridosso della chiesa sedinese di San Pancrazio e vicino al nuraghe di Conca Niedda. Beni identitari per L’Isola che lo Stato, almeno sino a questo momento, considera sacrificabili per favorire la rivoluzione dell’energia rinnovabile. Il responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio, don Francesco Tamponi, ha detto no: «Agiremo per bloccare questa iniziativa, non consentiremo che questo sito venga alterato». Mentre Tamponi annunciava la netta opposizione della Chiesa all’operazione di San Pancrazio di Nursi, il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica “marciava” pacificamente verso la Tomba dei Giganti di Pascaredda (Calangianus) accerchiata da pannelli fotovoltaici, già esistenti o da realizzare. Don Francesco Tamponi non ha dubbi: «Siamo arrivati al momento della verità e ognuno deve assumere impegni precisi. La Regione è a conoscenza del rischio che corre l’integrità paesaggistica del sito di Nursi. Le risposte che ci attendiamo sono quelle di una iniziativa forte e chiara per proteggere i beni identitari delle nostre comunità». San Pancrazio di Nursi non è una piccola chiesa campestre, è una importante testimonianza dell’architettura romanica. È stata ricavata da una porzione di un monastero fortificato, un presidio di monaci appartenenti ad un ordine militare, non si esclude templare, costruito su una via medievale di pellegrinaggio verso la Terra Santa. La Diocesi di Tempio non vuole gli aerogeneratori vicini alla chiesa.

La valle di Monti di Deu

L’altro “campo di battaglia” è la piana sotto Monti di Deu, alle pendici del Limbara, a cavallo dei territori di Tempio e Calangianus. Il Coordinamento Gallura anti speculazione ha dato appuntamento a tutti, ieri mattina, nei pressi della Tomba dei Giganti di Pascaredda, per una escursione nella valle, dove stanno già sorgendo impianti agrivoltaici e sono partite le operazioni per un futuro parco eolico. Centinaia di persone sono arrivate da tutto il Nord Sardegna per ascoltare l’archeologa Angela Antona e le lezioni di erboristeria popolare sarda di Giampaolo Demartis. Un modo diverso e singolare per dire no alla speculazione eolica. Spiega Angela Antona: «Prima bisogna conoscere e vivere il territorio, per questo oggi siamo qui. Le persone sono venute per sapere che cosa dobbiamo proteggere. Un bene ambientale, paesaggistico e antropologico, detto in altre parole, noi stessi. Quando siamo saliti sul promontorio granitico del nuraghe Agnu che domina la valle, dove sono passati i pastori neolitici, i nuragici e i romani, abbiamo capito che cosa rischia questo sito. Abbiamo visto le prime distese di pannelli fotovoltaici e ora sappiamo che dobbiamo fare di tutto per difendere noi stessi».

