La chiesa dei pellegrini non riapre 

«Nel 2025 non vedremo aprirsi le porte della chiesa di Santa Barbara: i soldi per i lavori non ci sono». Lo dice con tristezza il sindaco di Arbus, Paolo Salis, a pochi giorni dalla discussione in Aula sul reinserimento del sito sacro nel Piano triennale delle opere pubbliche, da dove era scomparso l’anno precedente: «Mi rendo conto –aggiunge – che la notizia deluderà i cittadini come pure i pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara, ma questa è la verità». E la minoranza insorge: «A questo punto – sbotta Gianni Lussu – che senso ha inserire il progetto fra le opere pubbliche? Una beffa: prima scomparso poi ricomparso ma solo sulla carta».

La chiesa

Dedicata alla patrona dei minatori, simbolo del villaggio minerario di Ingurtosu, la chiesa è rimasta ferma al 2018, anno in cui venne scoperchiata da una bufera di vento: da allora gli unici ospiti sono stati i piccioni, facilitati a entrare dagli infissi rovinati. L’amministrazione recuperò un finanziamento di 250 mila euro: 150 mila dalla Regione, il resto dal Comune e dalla fondazione Santa Barbara. Sette anni dopo lo scoperchiamento, la novità è che il luogo di culto è vuoto: a mettere in salvo arredi sacri e statue ci ha pensato il parroco, Luca Carrogu, trasferendo tutto nella chiesa Beata Vergine, ad Arbus.

Sono state le proteste per l’abbandono di un monumento storico, caro ai residenti ma anche a turisti e pellegrini, a tenere viva la memoria di Santa Barbara: «Il nostro sogno – dice un residente, Paolo Biancu – è vedere Ingurtosu rinascere e la sua chiesa tornare all’antico splendere, quando si celebrava la messa e si festeggiava Santa Barbara. Il villaggio sembra non sia più frazione di Arbus».

Soldi spariti

Di chi la colpa? «È un progetto del 2018», mette le mani avanti il sindaco: «I soldi sono stati inserti nel bilancio ma poi non spesi, dunque finiti nell’avanzo libero e utilizzati per diversi servizi. Abbiamo pagato il progetto per i lavori sulla copertura, 20 mila euro: tutto da rifare. L’impegno è sollevare il problema con gli altri sindaci del Cammino dedicato alla Santa, insieme sarà più facile trovare una soluzione».

Il consigliere Lussu, ex assessore ai lavori pubblici, chiede chiarezza: «Il sindaco riferisca in Consiglio i fatti. Invece di addossare responsabilità a chi l’ha preceduto ci illumini sull’iter seguito».

Il Cammino

«Santa Barbara – rincara la dose il consigliere Agostino Pilia – è un immobile ricco di storia e cultura mineraria da valorizzare, ancor di più con il successo del Cammino. Invece il percorso di rinascita lotta contro progetti e fondi che un giorno ci sono e l’altro non più. Attendiamo i fatti concreti e soprattutto trasparenza».

Era il 2016 quando il Consiglio comunale approvò il percorso storico, culturale, ambientale e religioso di Santa Barbara: una scelta finalizzata a coniugare la memoria storica/mineraria della borgata, con la cultura, l’ambiente e il turismo. Condizione necessaria per attrarre investimenti ed iniziative produttive, utili allo sviluppo del territorio.

