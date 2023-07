La chiesa degli sposi resta chiusa 

Credevano che i disagi potessero finire presto invece anche quest’estate, così come la scorsa primavera, i futuri sposi dovranno rinunciare al matrimonio nell’antica chiesetta di Sant’Andrea all’interno dal parco Parodi.

Da sempre la più gettonato come location per nozze da favola, è off limits ormai da due anni. Ciò vuol dire anche niente messe all’aperto e niente incontri tra anziani a cui l’ex parroco don Gianni Paderi, scomparso di recente, aveva assegnato una sala per potersi riunire e non stare sotto la pioggia d’inverno e sotto il sole d’estate. La chiesa è inagibile e a circondare fronte, retro e lati, ci sono i nastri bianchi e rossi che stanno facendo da scenario anche agli spettacoli organizzati lì davanti per l’estate.

Il problema

Tutto era cominciato con la caduta di un muro. Il maltempo e le piogge incessanti di due anni fa avevano fatto sgretolare la parte laterale e da allora restano soltanto i calcinacci e i mattoni a terra. L’accesso è vietato per tutti con buona pace degli sposi che devono migrare verso altri lidi per giurarsi eterno amore. «La chiesa è interdetta» spiegano dal Comune, «in attesa di una manutenzione che riguarderà i contrafforti con i fondi del Pnrr. I lavori inizieranno presumibilmente entro la fine di agosto».

La chiesa

Già poche settimane dopo la caduta del muro, don Gianni Paderi aveva partecipato a un sopralluogo insieme al Comune e alla Soprintendenza: in quell’occasione erano state date rassicurazioni sugli imminenti lavori, che però poi tra una cosa e l’altra sono slittati. Di recente della questione si è occupato il vicario generale don Ferdinando Caschili che ha retto la parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini dopo la morte di don Gianni in attesa dell’ingresso, avvenuto ieri, del nuovo parroco don Andrea Secci. «So che la questione è in via di risoluzione» ha detto don Andrea, «comunque adesso seguiremo la questione».

Monumento antico

La chiesetta gotico catalana di Sant’Andrea risale al XV secolo ed era stata realizzata probabilmente su un tempio romano. La facciata è sormontata da un campanile a vela. Ed è qui che ogni anno, tranne gli ultimi due, si festeggia San Giovanni Battista. E con la chiesetta interdetta sembra scontato che anche tutte le iniziative legate a questa celebrazione molto sentita in programma la prossima settimana si svolgeranno all’esterno, nel parco Parodi che qualche anno fa era stato parzialmente interdetto per la caduta di un albero e le verifiche sulla stabilità di altri, poi abbattuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA