La chiesa appena restaurata fa acqua da tutte le parti 

Scattano le polemiche tra i santupredini e i turisti sulla chiesa di San Carlo Borromeo, conosciuta per la sua storia, per custodire le spoglie e la copia bronzea della scultura La madre dell'ucciso di Francesco Ciusa.

Edificata nel corso del XVII secolo, ha subito numerosi restauri di cui l'ultimo ne ha imposto la chiusura. Una volta riaperta, i visitatori si sono imbattuti in enormi chiazze di umidità (forse a causa delle piogge), che hanno suscitato forte indignazione, visti i lavori appena conclusi. «Crediamo che i lavori non siano andati proprio come speravamo, la chiesa non è nemmeno stata arredata e non si può visitare. Vogliamo risposte», dicono i residenti.

