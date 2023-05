«La Chiesa allontani le mele marce»  

Ma quali sono le strade da seguire? «Occorre una seria attenzione al grido muto delle vittime - sottolinea don Serra – e soprattutto tempi certi. Servono uomini e donne di Dio (laici, preti, religiose) che sappiano essere la scialuppa di salvataggio in un mare di brutalità che rischia di risucchiare senza speranza le vittime. La Chiesa non deve temere che avvengano scandali perché, come detto anche da Gesù, questi ci saranno sempre, ma la pedofilia va perseguita sempre, se si vuole una Chiesa credibile e rivolta ai suoi figli più fragili, i bambini. E chi commette il crimine della pedofilia, se sacerdote, dovrebbe sapere che non è mai sufficiente accontentarsi unicamente di lavare i panni sporchi della sua coscienza nella confessione. Dovrebbe autodenunciarsi, se ha davvero a cuore anche la sua salvezza eterna. La chiesa sarà una madre credibile quando farà di tutto per salvare i bambini dai pedofili, evitando di lasciare liberi di circolare quanti la abitano».

«Non ci troviamo solo dinanzi al crimine di un bambino vittima di un sacerdote pedofilo, bensì di fronte a un bambino che ha subito abuso e che, ordinato sacerdote, avute le prove ha il coraggio come prete di denunciare un altro prete - afferma il parroco di San Vero Milis, don Ignazio Serra - Questo ci dice due cose. La prima: la piaga della pedofilia è presente anche nella Chiesa tra le fila dei consacrati. La seconda: anche nella chiesa esistono gli anticorpi per porre fine a questo flagello».

Da molti sacerdoti della Diocesi arborense parole di solidarietà a padre Paolo Contini che ha denunciato l'abuso subito quando aveva 14 anni e viveva nel seminario francescano di Oristano. E anche se qualcuno preferisce ufficialmente la linea del no comment, tutti sono d’accordo nel sottolineare che il documento che l’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, ha reso pubblico lo stesso giorno in cui padre Paolo ha raccontato la sua battaglia contro il mostro, racchiude la linea del clero arborense.

Da molti sacerdoti della Diocesi arborense parole di solidarietà a padre Paolo Contini che ha denunciato l'abuso subito quando aveva 14 anni e viveva nel seminario francescano di Oristano. E anche se qualcuno preferisce ufficialmente la linea del no comment, tutti sono d’accordo nel sottolineare che il documento che l’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, ha reso pubblico lo stesso giorno in cui padre Paolo ha raccontato la sua battaglia contro il mostro, racchiude la linea del clero arborense.

«Una piaga»

«Non ci troviamo solo dinanzi al crimine di un bambino vittima di un sacerdote pedofilo, bensì di fronte a un bambino che ha subito abuso e che, ordinato sacerdote, avute le prove ha il coraggio come prete di denunciare un altro prete - afferma il parroco di San Vero Milis, don Ignazio Serra - Questo ci dice due cose. La prima: la piaga della pedofilia è presente anche nella Chiesa tra le fila dei consacrati. La seconda: anche nella chiesa esistono gli anticorpi per porre fine a questo flagello».

«Massima attenzione»

Ma quali sono le strade da seguire? «Occorre una seria attenzione al grido muto delle vittime - sottolinea don Serra – e soprattutto tempi certi. Servono uomini e donne di Dio (laici, preti, religiose) che sappiano essere la scialuppa di salvataggio in un mare di brutalità che rischia di risucchiare senza speranza le vittime. La Chiesa non deve temere che avvengano scandali perché, come detto anche da Gesù, questi ci saranno sempre, ma la pedofilia va perseguita sempre, se si vuole una Chiesa credibile e rivolta ai suoi figli più fragili, i bambini. E chi commette il crimine della pedofilia, se sacerdote, dovrebbe sapere che non è mai sufficiente accontentarsi unicamente di lavare i panni sporchi della sua coscienza nella confessione. Dovrebbe autodenunciarsi, se ha davvero a cuore anche la sua salvezza eterna. La chiesa sarà una madre credibile quando farà di tutto per salvare i bambini dai pedofili, evitando di lasciare liberi di circolare quanti la abitano».

Il modo

Il parroco di Zeddiani e Baratili, don Stefano Demontis, esprime parole affettuose per padre Paolo: «Il Signore certamente detterà tempi e modi per venire fuori da una condizione psicologica dolorosa, nella quale la fede in Gesù Cristo supporta e sostiene». Diversa invece la sua analisi sul come affrontare la vicenda. «Le problematiche che interessano noi sacerdoti – afferma - non vanno fatte conoscere attraverso canali parrocchiali, ma piuttosto se ne deve parlare con chi di dovere. Purtroppo utilizzando tale uditorio, si destabilizza un clima ecclesiale che è già in sofferenza».

«Fermezza»

Il parroco di Solarussa, don Mariano Pili, nell’esprimere solidarietà a padre Paolo, chiede «fermezza, severità e giustizia. Le mele marce devono essere allontanate e in questo caso ancora di più, perché questa persona potrebbe ancora nuocere. La Chiesa deve essere poi più attenta nella selezione delle persone che entrano nei seminari e svolgono determinati ruoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata