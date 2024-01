La chiave della cella e gli occhiali da sole: Mandela va all’asta 

La maggiore dei figli di Nelson Mandela ha avuto luce verde per mettere all'asta a New York i cimeli padre dopo una battaglia legale di due anni con le autorità di Pretoria che avevano bloccato la vendita proclamando che i pezzi - tra questi, di particolare valore simbolico, la chiave della cella in cui il premio Nobel per la pace fu per 18 anni rinchiuso a Robben Island - facevano parte del patrimonio culturale della nazione.

L'asta di Guernsey, annunciata inizialmente nel 2021, potrà dunque tenersi il prossimo 22 febbraio, con gli incassi destinati a finanziare la realizzazione di un giardino commemorativo e un museo intorno al luogo di sepoltura dell'ex presidente sudafricano che trascorse 27 anni in carcere per le battaglie contro il regime dell'apartheid, 18 dei quali a Robben Island, un'isola al largo di Cape Town. Mandela è morto nel 2013 a 95 anni, 23 anni dopo il rilascio dal carcere e 19 dopo essere stato eletto presidente.

La chiave della cella di Robben Island verrà esposta da Guernsey ma al momento non fa parte della vendita. Appartiene a Christo Brand, il secondino con cui Madiba fece poi amicizia. Ci saranno anche la racchetta da tennis che gli era stato permesso di usare in prigione, gli occhiali da sole Aviator, l'abito gessato che il leader anti-apartheid indossò quando fu eletto presidente.

