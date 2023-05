La “Chiamata alle arti” contro le provocazioni 

Le scritte contro le persone trans sui muri di piazzetta Maria Lai, attorniate da croci celtiche, hanno inevitabilmente provocato sdegno in città. E ieri sera l’associazione femminista Non Una Di Meno Cagliari ha tenuto un’assemblea pubblica dal titolo “Chiamata alle arti” proprio lì nella piazza deturpata dalle scritte omofobe.

L'idea che mette d'accordo tutte è quella di disegnare sagome danzanti per coprire le scritte e i simboli neofascisti. «Dopo il gesto d’odio dei gruppi fascisti, che oggi sentono di avere maggior appoggio politico, abbiamo deciso di dare una risposta alternativa», dicono le attiviste. «Non vogliamo rispondere alla violenza con la violenza. Abbiamo ricevuto molte manifestazioni di sorellanza e partecipazione per quanto accaduto e ciò dimostra che esiste una parte di comunità che ancora si indigna di fronte a modi, simboli e parole che rievocano una delle pagine peggiori della storia. Non si può essere indifferenti», dicono le attiviste. «Non conosciamo chi ha agito, ma il pensiero violento e patriarcale che si nasconde dietro, sì. È stato deturpato un luogo che per noi era diventato punto di ritrovo per nominare i femminicidi, i lesbicidi e i transicidi. Tutto ciò che sconfina dal dogma “Dio, patria e famiglia” fa emergere la violenza di chi non ha altri mezzi per esprimersi». Non Una di Meno è pronta dunque a reagire, e intende dare quindi una risposta artistica. «Lo faremo con la bellezza dei gesti, dei colori, dei corpi, dell’ascolto, dello stare insieme. Noi la parte da cui stare l’abbiamo scelta ed è quella della sorellanza, del transfemminismo e dell’antifascismo. Ora insieme decidiamo la più bella forma di risposta». Intanto, svastiche sono apparse sui murales di via San Saturnino.

