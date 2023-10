La Champions sulle pedane di Monte Mixi 

Cagliari al centro dell'Europa che tira di scherma con la Coppa Europa per Club, al via da oggi e per tre giornate nel complesso sportivo di Monte Mixi.

Dopo l'edizione dello scorso anno, la città fa il bis con un’altra ancora organizzata dalla Athos, ma più ricca, che abbraccerà sei gare a squadre, una per specialità. In pedana nella Champions League le lame dei campioni nazionali europei e dei detentori della Coppa Europa. Sono 15 i paesi e 256 gli atleti che si affrontano città, fra questi 12 medaglie olimpiche e 62 mondiali.

I nomi

In gara Daniele Garozzo, campione olimpico a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020; Luigi Samele, argento a Tokyo 2020; Irene Vecchi, b ronzo individuale e campionessa del mondo a squadre ai Mondiali , il campione del mondo a squadre Davide Di Veroli, le medagliate olimpiche Federica Isola e Alberta Santuccio, Andrea Santarelli, campione del mondo a squadre a Milano 2023 e il francese Romain Cannone, o ro nella spada maschile a Tokyo 2020. In gara per l'Italia le Fiamme Oro, le Fiamme Gialle, l' Aeronautica, i Carabinieri e due società civili: il Frascati Scherma e l' Accademia d’Armi Marchesa Torino. Le ga re da oggi alle 8.30 con la spada femminile, mentre alle 12.30 toccherà alla sciabola maschile. Domani alle 8.30 si affronteranno gli spadisti, seguiti alle 12.30 dalle sciabolatrici. Domenica giornata di fioretto con inizio alle 9.30 per le specialiste e alle 11.30 per gli uomini. L'ingresso è libero.

