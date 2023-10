La Cgil: «Siamo in duecentomila» 

In piazza per la Costituzione. Per il lavoro, i diritti, la sanità, la democrazia e la pace. E per il salario minimo. La Cgil manifesta a Roma insieme alle associazioni - oltre cento, laiche e cattoliche, dai movimenti ambientalisti a quelli pacifisti - che nel giorno dell’attacco di Hamas in Israele condannano le violenze e respingono ancora una volta la guerra. Ogni guerra.

“La via maestra”

Siamo «200 mila», dicono gli organizzatori parlando della «più grande» manifestazione degli ultimi dieci anni. È la piazza «di chi paga le tasse» e per questo chiede al governo di essere ascoltata, dice Maurizio Landini dal palco in piazza San Giovanni, sotto lo slogan della manifestazione “La via maestra”. E assicura: «Non ci fermeremo fino a quando non otterremo risultati». In piazza c’è gran parte dell’opposizione. La segretaria Dem Elly Schlein, che abbraccia Landini, e una delegazione del M5S ma non il presidente Giuseppe Conte, impegnato a Foggia. Il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni ci sono, Azione, Iv e Più Europa invece no.

I 1600 sardi

Il segretario della Cgil isolana Fausto Durante spiega si essere arrivato con «milleseicento lavoratori, pensionati e cittadini della Sardegna che meritano una regione in cui vivere, lavorare, curarsi, viaggiare secondo gli standard della modernità e non con i livelli di qualità bassissima dei servizi che il governo sardo-leghista riserva oggi alla Sardegna. Per cambiare, per cambiare davvero in Sardegna e in Italia, oggi comincia un percorso di mobilitazione e di lotta, che continuerà fino al conseguimento dei nostri obiettivi».

Il firma day

Tra le bandiere spicca quella del salario minimo. Landini è netto: «È arrivato il momento di introdurre un salario orario minimo sotto il quale nessun lavoratore possa essere pagato: 5-6 euro all’ora sono paghe da fame, inaccettabili». Lo fa nel giorno in cui al Cnel si chiude il lavoro per la proposta da presentare alla premier: «Il governo ha subappaltato il suo ruolo al Cnel. È un attacco alla libera azione dei lavoratori». La sua proposta è indicare una soglia minima introducendo una legge sulla rappresentanza e sulla validità generale dei contratti. Mentre le forze politiche di opposizione si preparano al “firma day”, l’iniziativa a supporto della proposta di legge per il salario minimo a 9 euro l’ora, tra i banchetti e i gazebo: «Se pensano di affossarlo si sbagliano», assicura Conte alla vigilia dell’appuntamento sostenendo che «il governo non può prenderci in giro cercando il rimpallo con il Cnel». Intanto dalla piazza si leva il coro «sciopero, sciopero». Landini non ne parla dal palco, ma dal corteo torna a dire che «non esclude nulla», ma ne vuole discutere con le altre organizzazioni sindacali. A pesare sarà la valutazione della manovra di Bilancio e le risposte che il sindacato otterrà.

