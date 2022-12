La Cgil sarda in piazza, Cisl e Uil no 

Braccia incrociate venerdì prossimo nell’Isola: la Cgil ha proclamato uno sciopero di otto ore contro «una legge di bilancio iniqua e inefficace» e chiama a raduno i lavoratori in piazza del Carmine a Cagliari, dove sono previsti gli interventi di delegati, studenti, pensionati e lavoratori. Concluderà Christian Ferrari, segretario Cgil nazionale. Mancata adesione invece della Cisl e, in 7 regioni come la Sardegna, anche della Uil regionale.

Il carovita

«È una manovra che non dà nulla al lavoro dipendente ed è caratterizzata da provvedimenti che avranno un impatto ancor più devastante in una regione svantaggiata come la Sardegna - spiega Fausto Durante, segretario regionale della Cgil – Toglie tanto, in particolare ai pensionati. Il governo vuole fare cassa su di loro risparmiando quasi quaranta miliardi in dieci anni. Dal punto di vista delle politiche industriali ed energetiche, invece, non fa nulla per affrontare il tema del carovita e del rincaro delle materie prime». Inoltre la Cgil regionale spinge per introdurre il salario minimo. «I salari stanno perdendo circa 180 euro di potere d’acquisto al mese e il bonus che prevede il governo ne restituisce appena una trentina. Se verrà soppresso il reddito di cittadinanza sarà eliminato un intervento di contrasto alla povertà che ha giovato a milioni di famiglie», aggiunge Durante.

«Mossa azzardata»

«La manovra non soddisfa neanche noi, sono tanti gli aspetti critici che abbiamo rilevato – dice Gavino Carta, segretario regionale Cisl - Dobbiamo decidere cosa fare, noi abbiamo privilegiato il confronto e la trattativa con il governo, ora stiamo aspettando di capire se effettivamente ci saranno degli emendamenti rispetto alle nostre osservazioni. Non ci piace che, dopo appena un mese di confronto, si parta subito con lo sciopero generale, ci è sembrata una mossa troppo azzardata in questa fase. Dobbiamo fare pressing sul governo, ma non è opportuno sotto Natale chiamare i lavoratori alla protesta».