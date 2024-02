La Cgil: «La premier ha preso degli impegni» 

«L’incontro avvenuto un po’ a sorpresa tra la Giorgia Meloni e una delegazione della Cgil Sardegna ha avuto il pregio di indurre la premier ad assumere qualche impegno relativo alle richieste sindacali in tema di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori». Così il segretario generale Fausto Durante, che ieri ha anche presentato un manifesto del sindacato con obiettivi politici e programmatici in dieci punti sui quali, qualunque sia l’esito del voto, il sindacato si batterà. Che impegni ha preso la presidente del Consiglio? «Intanto, la possibile introduzione della patente a punti per premiare le imprese virtuose. E, cosa più importante, la condivisione dell’ipotesi di estendere anche agli appalti privati le previsioni per gli appalti pubblici». Il punto è, ha aggiunto Durante, che «il codice degli appalti è stato stravolto su iniziativa del Governo che lei presiede e di cui il ministro Salvini è vice premier. Per prendere questo impegno deve quindi smentire l’operato del leader della Lega». Invece, ha rimarcato il leader Cgil, «non ha ancora risposto alla necessità di convocare rapidamente le organizzazioni più rappresentative su salute e sicurezza». Tra i punti del manifesto per il voto: il lavoro al centro dell’azione di governo, la rivisitazione dei modelli di sanità e continuità territoriale, la concretizzazione del principio di insularità, l’utilizzo di tutti fondi a disposizione, una nuova strategia per l’istruzione e il diritto allo studio, la costituzione di un comitato sardo di supporto al comitato nazionale per la localizzazione del Telescopio Einstein nella miniera di Sos Enattos.

