La Cgil con i lavoratori del turismo 

È il turismo, il settore con più irregolarità e sfruttamento, e con i salari più bassi. Per vigilare su quanto accade a migliaia di lavoratori in hotel, ristoranti, bar della Sardegna, la Filcams Cgil avvia la campagna “Mettiamo il turismo sottosopra”, per dare informazioni, nei luoghi di lavoro, sui diritti contrattuali del personale. L’iniziativa si avvia oggi alle 18 in un’iniziativa pubblica in piazza Garibaldi, con la segretaria della Filcams, Nella Milazzo, e quello regionale della Cgil, Fausto Durante. In piazza anche la rappresentazione teatrale “Il Turismo nel sottosopra”, della cooperativa Aparte, con Laura Pozone e Gianluca di Lauro e, dalle 20.30, musica. Tanti i problemi che affliggono un settore dove spesso, purtroppo, le condizioni di lavoro sono particolarmente dure e il contratto nazionale non è rispettato: ad esempio nelle parti che riguardano i turni di riposo, il corretto inquadramento, il pagamento degli straordinari, le maggiorazioni per il lavoro festivo, domenicale e notturno.

