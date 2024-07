La Cgil: «Chiarezza sulla metanizzazione» 

Sul tema energetico la Cgil ha espresso grande preoccupazione. Ricevuto ieri dalla presidente Alessandra Todde, il segretario della Cgil Fausto Durante ha sollevato tutti i timori della confederazione «per l’assenza totale di pianificazione che ha caratterizzato le passate legislature» ma ha sollecitato la Giunta attuale «a fare chiarezza sul piano di metanizzazione, che appare scomparso dai radar insieme all’ultima bozza ipotizzata dal ministro che sembrava contemplare la realizzazione della dorsale della quale, però, non si parla più».

Il segretario Durante ha intanto fatto presente che Cgil, Cisl e Uil nazionali, di concerto con i sindacati regionali, hanno inoltrato una richiesta di incontro urgente ai ministri Pichetto Fratin e Urso proprio per discutere del tema energetico in Sardegna, anche in stretta connessione con le prospettive del sistema produttivo fortemente penalizzato.

«Sono state perse tutte le occasioni possibili per garantire alla Sardegna una transizione fondata su un mix di tutte le fonti - ha detto Durante - e ora ci si trova davanti a tentativi di speculazione e a una quantità sproporzionata di potenziali impianti, una realtà strettamente legata anche ai clamorosi ritardi sull’arrivo del metano, un gap che deve essere immediatamente colmato con il piano complessivo e la realizzazione della dorsale e della pianificazione di un giusto mix, a partire dall’idroelettrico». Sul tema delle aree idonee inoltre, la Cgil ha chiarito che «per evitare speculazioni ed evitare ulteriori tensioni è indispensabile accelerare e legiferare il più presto possibile».

La riunione è stata l’occasione per chiarire le posizioni della Cgil sulla stretta attualità, soprattutto in merito alle questioni relative a energia, aeroporti e, appunto, sanità. Prima di affrontarle, il segretario ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di emanare l’ordinanza – già sollecitata dalla Fillea Cgil – per impedire che nel territorio regionale si lavori nelle ore più calde.

RIPRODUZIONE RISERVATA