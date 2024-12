La Cgil: «Azienda da commissariare» Cisl e Uil: «Il Sulcis resta strategico» Il monito dei sindaci: «Vogliamo fatti» 

L’ottimismo è nelle parole di chi parla, a Portovesme, specie quando tocca al ministro Urso seminare speranza tra le tute blu della Glencore. Anche perché da gennaio in centinaia rischiano di finire nel limbo della cassa integrazione. A fine mattinata, a venire fuori è un botta e risposta a distanza con Fausto Durante, il segretario generale di Cgil che, al pari dei sindaci, si è iscritto quasi d’ufficio al partito degli scettici sul lieto fine della vertenza.

Durante incalza da subito: «Se il ministro Urso sarà conseguente rispetto agli impegni presi, dovrà trovare un investitore nei prossimi giorni o scegliere di intervenire in modo diretto nella proprietà e gestione degli impianti della Portovesme srl. Anche intervenendo con un commissariamento, senza perdere ulteriore tempo». Il resto del dibattito tra politica e sindacati si è incardinato quasi tutto sul valore della produzione industriale sulcitana. È stato ancora Durante a battere sul ferro caldo, tirando fuori i dati dell’Ocse, l’Organizzazione europea per la cooperazione e lo sviluppo economico: «Zinco, alluminio e piombo (l’alta specializzazione del territorio) sono tre dei cinque materiali strategici che accompagneranno la transizione verso la sostenibilità del settore da qui al 2050». Vuol dire che con quei materiali (gli altri due sono rame e litio) saranno realizzati i macchinari più performanti del futuro».

Nel puntare il mirino contro la fuga degli svizzeri non è stato da meno il segretario generale della Cisl Sardegna. «La strategia predatoria delle multinazionali va combattuta», ha tuonato Pier Luigi Ledda che ha chiesto «ammortizzatori sociali per accompagnare i lavoratori fino alla risoluzione della vertenza» e rimarcato «l’importanza della compattezza tra Governo, Regione, sindacati e lavoratori». Per Ledda «nel Sulcis occorre rilanciare l’industria pesante sfruttando le opportunità offerte dal poter ospitare l’Einstein Telescope».

Daniela Piras, leader di Uiltec nazionale, ha ugualmente messo in guardia dal Glencore che «sta usando i costi energetici come pretesto per andare via. Invece – ha sottolineato la sindacalista – la consistenza della vocazione industriale del Sulcis va difesa in ogni sede e il Governo deve usare tutti gli strumenti in suo possesso, inclusa la possibilità di fare ricorso alla Golden power (soluzione poi dichiarata impraticabile da Urso)». Di certo, per Piras gli svizzeri giocano sporco «nel momento in cui spengono gli impianti, impedendo l’ingresso di un altro competitor, di fatto eliminandolo dal mercato».

Monolitica la posizione dei sindaci, che chiedono «fatti». Per Pietro Morittu (Carbonia), «Glencore non può non rispettare gli accordi. La chiusura anticipata della linea zinco è uno schiaffo che il Sulcis non merita, ma la presenza di Governo e Regione ci fa ben sperare». A Pietro Cocco (Gonnesa), però, l’agenda Urso non ha convinto: «Non ci aspettavamo dichiarazioni d’intento diverse. Ma questa giornata non deve diventare solo una passerella di lesa maestà per gli impegni presi da Glencore al Mimit e disattesi». Per Ignazio Locci (Sant’Antioco), «questa crisi è l’ennesima conferma che le multinazionali sono interessate al profitto, non alle dinamiche territoriali e a quelle del lavoro». Per Mauro Usai, primo cittadino di Iglesias, «siamo davanti a un’assurdità. Glencore vuole sacrificare il Sulcis per andare a delocalizzare in Spagna e in Germania. Si tratta di una scelta unilaterale che non possiamo accettare, gli impianti vanno lasciati accessi». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA