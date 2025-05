La Cgil: «A Fiume Santo la centrale a gas» 

La bozza gira. Tanto che sul tema della metanizzazione interviene anche la Cgil: «Giudichiamo positivamente le modifiche proposte dalla Regione alla bozza del Dpcm stilato dal ministero dell’Ambiente per dar corso al nuovo sistema energetico dell’Isola e auspichiamo che il Governo le accolga e vada spedito verso l’approvazione». A dirlo è il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante che sottolinea i punti chiave della revisione del testo sui quali si attende il via libera da parte prima del ministero e poi del governo, chiamato ad approvare il Dpcm in via definitiva. «È sostanziale la modifica relativa alle prospettive della centrale di Fiume Santo, la cui riconversione a gas nella bozza era stata inquadrata come possibilità mentre diventerà una previsione certa in quando fondamentale per la stabilità del sistema elettrico regionale». Su questo punto, sottolinea la Cgil, «non ci possono essere ambiguità, deve essere chiaro e assodato nel testo del Dpcm che a Fiume Santo ci sarà una centrale a gas e una Frsu». Secondo Durante, «altro elemento positivo è la precisazione relativa alla garanzia sul costo del metano e, quindi, la perequazione». Nello stesso tempo, per la Cgil deve essere garantito e diffuso quanto più possibile l’approvvigionamento del metano, a vantaggio dei cittadini, delle zone industriali e di tutte le imprese che ne hanno necessità».La conferma della gasiera «a Oristano e la conseguente dorsale verso l’area di Cagliari e il polo industriale del Sulcis» sarà fondamentale per la ripresa produttiva delle aziende e per i potenziali nuovi investimenti.

