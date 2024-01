La cessione di Goldaniga apre alla mezzala 

Il mercato di gennaio arriva al rush finale e anche il Cagliari proverà a sfruttare questi ultimi giorni per rinforzare la rosa di Ranieri. La svolta arriva con la cessione di Goldaniga al Como, che permetterà al ds Bonato di andare a cercare un centrocampista che possa dare forza atletica al reparto. Ma non è da escludere anche un nuovo arrivo in difesa.

Trattative

Goldaniga ha salutato, anticipando di sei mesi il suo divorzio dal Cagliari. Il difensore passa al Como, con cui firma fino al 30 giugno del 2026. Erano già partiti Pereiro (prestito oneroso alla Ternana) e Capradossi (risoluzione anticipata del contratto). Il ds Bonato vorrebbe regalare a Ranieri un centrocampista. In calo le quotazioni di Adopo, visto che Gasperini ha bloccato il mercato in uscita dell'Atalanta, tornano a salire le quotazioni del tedesco del Pisa Touré, che potrebbe sbarcare in Sardegna in prestito con riscatto legato alla salvezza. In difesa, al momento Ranieri può contare su Hatzidiakos, Wieteska, Dossena e Obert, con la possibilità di adattare Zappa e Deiola. Ma attenzione a qualche colpo last minute, magari ottenendo dalla Roma il prestito secco dell'albanese Kumbulla, che i giallorossi stanno cercando di piazzare per liberare un posto per l'esterno del Lipsia (ma ora al Galatasaray) Angelinho. Infine si cerca una sistemazione in prestito per Desogus. (al.m.)

