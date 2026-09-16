La Certosa abbatte la Cos al “Circillai” 

CoS 0
Vigor Campagnano 2
Costa Orientale Sarda
(4-3-1-2)
: Cutrona, Dimitrijevic (32’ st Ponzo), Mikhaylovskiy, Rossi (12’ st Intinacelli), Demontis (16’ st Martins), Cargiolli (23’ st Odianose), Morrone, Murgia, Feola (23’ st Meneghini), Spanu, Congiu. In panchina Loddo, Cabiddu, Caggiu, De Luca. Allenatore Loi.
Certosa Vigor Campagnano (4-3-3) : Beimers, Lauri, Gonzalez, Sbraga, Semeraro, Putti, Sini (20’ st Catania), Barzago, Cinti (1’ st Tavella, 30’ st De Luca), Busatto (20’ st Vitolo), Ndoye (43’ st Calì). In panchina Vinti, Di Razza, Pino, Marrali. Allenatore Bussone.
Arbitro : Scalvi di Lodi.
Reti : nel pt 41’ Lauri; nella ripresa 29’ Vitolo.
Note : ammoniti Demontis, Ponzo, Sini, Tavella. Recupero 1’ pt-4’ st.
Bari Sardo. Con un gol per tempo la Certosa Vigor Campagnano espugna il “Circillai – Mario Todde” e lascia la Cos ferma a tre punti. Seconda sconfitta interna per i sarrabesi, dopo il successo di Anzio della scorsa giornata.
La partita è bloccata a centrocampo. Al 32’ Dimitrijevic prova la conclusione dalla distanza, para Beimers. Al 41’ gli ospiti passano con Lauri, che al limite dell’area chiude una triangolazione e batte Cutrona con un rasoterra sulla sua sinistra.
Nella ripresa il raddoppio arriva al 29’ con Vitolo, tra le proteste dei padroni di casa per un fallo su Murgia nell’azione precedente. Domenica per la Cos trasferta contro l’Albalonga.
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