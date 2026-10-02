La certezza di Mancini: «Adesso siamo squadra» 

Parigi. Orgoglio e, finalmente, convinzione nei propri mezzi. È un'Italia trasformata quella che viene fuori dal pareggio con la Francia allo Stade de France di Saint Denis. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato: «Non ho mai perso la fiducia in me stesso», spiega. «Non lascio che siano due o tre episodi a rovinare la mia carriera di oltre 300 partite. Ci si deve sempre rialzare». Poi l'analisi della partita: «Loro hanno avuto più possesso all'inizio, ma noi abbiamo avuto le occasioni più nitide. Questa gara non è un punto di arrivo ma di consapevolezza: se l'abbiamo fatta con la Francia possiamo farla con chiunque».

Il ct

Concetto ribadito da Roberto Mancini: «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, soprattutto all'inizio, ma siamo stati molto bravi. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento del nostro percorso», spiega. «I ragazzi hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice. L'Italia ha fatto tutto da squadra, difeso da squadra, attaccato da squadra. Insomma, è una serata molto positiva. È un percorso in cui ci saranno momenti belli e altri da soffrire. Questa sfida è stata molto positiva, contro una delle squadre migliori del mondo. Dobbiamo cercare di continuare. Pensiamo alla prossima che non sarà facile lunedì. Stiamo migliorando a livello di gioco, da squadra vera».

Il capitano

«Con questa mentalità possiamo competere con tutti», gli fa eco Gigio Donnarumma. «Contro squadre come la Francia devi sapere soffrire, e lo abbiamo fatto nella maniera giusta e quando c'era da giocare, abbiamo dimostrato di essere forti e poter competere con tutti. Il gol che abbiamo fatto riassume la nostra mentalità».

Gli avversari

Mastica un po' amaro Zinedine Zidane: «Ho detto bravi ai miei ragazzi. Non so se il risultato è giusto o no, il calcio dice questo», spiega il ct dei Bleus, ex calciatore tra le altre della Juve. «Quando hai certe occasioni, devi fare gol. L'Italia si è difesa bene, ha fatto i suoi contrattacchi e poteva segnare. L'Italia è così».

RIPRODUZIONE RISERVATA