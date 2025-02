La certezza di essere sulla strada giusta 

Quel finale del Gewiss mette ancora i brividi, un assalto disordinato dell’Atalanta che se avesse prodotto il gol-partita, avrebbe punito eccessivamente il Cagliari. Alla vigilia, per arrivare al novantesimo sullo zero a zero, ci avrebbe messo la firma non solo tutto l’entourage rossoblù, ma avrebbero pagato di tasca anche i cinquecento sostenitori. Un pareggio cercato, meritato, con la sottolineatura delle parole di Nicola – nel dopo gara – a proposito di coraggio: «Ci è mancato un po’ di cinismo per chiuderla». Sì, se l’appetito vien mangiando, il Cagliari pensa a quanto non ha saputo concretizzare in una partita dove la squadra favorita, quella nerazzurra, era l’ombra della grande Atalanta vista in campionato e in Champions. Con sette cambi rispetto alla sfida col Bruges e con la testa – tutti, anche la società – verso la partita-snodo di martedì, a Bergamo, match che vale gran parte del bilancio annuale del club.

Le certezze

Intanto, la classifica. La sconfitta del Parma al “Tardini” contro la Roma di Ranieri sistema il Cagliari a cinque punti di distanza dal terzultimo posto, occupato proprio dagli emiliani. Lo scenario migliore per preparare, da domani ad Assemini, la partita di domenica sera con la Juventus. L’estate scorsa, a Saint Vincent, molto ottimisticamente predisse che ci sarebbero volute almeno dieci partite per capire di quale pasta fosse fatto il suo Cagliari, ma anche per misurare le ambizioni della squadra. Forse, è stato l’esame di maturità di sabato pomeriggio a Bergamo, giornata numero venticinque, a far capire quanto vale veramente questa squadra e cosa manca, anche tatticamente, per portare più palloni giocabili dalle parti dell’unica punta di ruolo, Piccoli, che il Cagliari propone ogni partita. Ci sono delle frasi di Nicola, anche se dette a pochi istanti dal fischio finale, che fanno capire cosa possa essere scattato nella testa della squadra. «Questo risultato, ma soprattutto questa prestazione, fanno capire che stiamo andando nella direzione che vogliamo», ha detto l’allenatore, «ma manca ancora tanto al traguardo». E ancora: «Passo dopo passo, avanti con organizzazione e sacrificio, servono continuità e consapevolezza per raggiungere il nostro obiettivo». Sì, adesso la strada sembra quella giusta, nonostante – facendo un salto sui social per capire la temperatura dei tifosi – qualcuno parli di poco coraggio, di tiri in porta quasi zero e via così: «Alcune partite nascono in un certo modo o si sviluppano in un certo modo. E se fossimo stati un po’ più cinici, avremmo potuto creare i presupposti per ottenere qualcosa in più», ovvero la prossima volta saremo più attenti a raccogliere i tre punti.

Cosa succede

Il Cagliari, numeri alla mano, è a oltre metà strada. L’obiettivo di conservare un posto nella prossima Serie A, anche dopo la bella prova sul non facile terreno di Bergamo e i risultati di ieri sera, sembra decisamente alla portata dei rossoblù. Sì, la squadra viaggia ancora fra la prova mortificante di Torino e quelle di Monza, di San Siro col Milan e al Gewiss. Intanto le altre procedono a diverse velocità: il Genoa è abbastanza solido, il Como arriva da una vittoria straordinaria, il Lecce non decolla, mentre Verona, Parma, Empoli e Venezia sembrano in crisi.

La sfida di domenica può diventare quella della svolta, dopo ci saranno la trasferta di Bologna e il big match col Genoa alla Domus, gare alla portata della banda Nicola, che ora tutti guardano con rispetto.

