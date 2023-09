“La cerimonia dell’addio”, e il dolore si fa poesia 

“La cerimonia dell'addio” (Mondadori, pag.166, euro 18.00) è senza dubbio il libro più intimo, più poetico, più doloroso di Roberto Cotroneo che qui affronta il lutto in tutte le sue forme. Il lutto cambia profondamente chi rimane, a volte ne segna l'esistenza in modo definitivo come accade alla protagonista, Anna. Amos, la sua metà, dopo un piccolo episodio di amnesia nella piccola e anonima città di provincia dove vivono, un giorno esce da solo, a Roma, e non tornerà mai più. È una delle forme dell'assenza improvvisa, del distacco definitivo, catalogate in questo libro così intenso, che può essere anche un semplice abbandono, una separazione, un divorzio o comunque qualsiasi volto prenda la fine. Il distacco può essere anche il silenzio, quando segna una distanza che impedisce di capire e magari nasconde segreti che cambiano il senso delle cose visibili. «Mi ripeto ogni giorno, con la disperazione di chi ha perso un anello in fondo al mare: devo cercarlo. Ma resterò in questo terrore segreto, tra due inaccessibili dolori. Nulla si avvicina davvero e nulla se ne va per sempre».

Del libro di cui riecheggia il titolo “La cerimonia degli adii” in cui Simone de Beauvoir racconta l'ultimo decennio di vita di Jean-Paul Sartre, Cotroneo forse prende l'idea del racconto narrativo che si fa metafora della condizione personale, ma inserisce la riflessione in prima persona che ha il fascino di far comprendere più a fondo il senso di un passaggio traumatico, quello della morte di Federica, a lungo compagna di vita e madre dei suoi figli, scomparsa a Otranto in un sempre troppo vicino 14 agosto tanto da non poter mai leggere questo libro la cui scrittura è durata anni

