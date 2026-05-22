La ceramica protagonista nel weekend 

Ad Assemini è tutto pronto per il clou di “Buongiorno Ceramica 2026”. Oggi e domani piazza Sant’Andrea si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto con un villaggio di 18 gazebo dedicato all’arte del tornio, della scultura e del decoro.

Sotto la direzione artistica di Giuliano Marongiu, l’evento vedrà un confronto tra i grandi centri ceramici nazionali (da Deruta a Vietri sul Mare) e le eccellenze di Assemini. Protagonisti assoluti i maestri locali: Doriana Usai, i fratelli Nioi, Flaminia Farci, Luca Cossu, Maria Grazia Gavini e Sara Falconi, affiancati da artigiani provenienti da tutta la Sardegna.

La manifestazione sarà una vera “festa della bellezza”: stasera la moda sposerà l’artigianato con una sfilata di abiti tradizionali e creazioni ceramiche d’autore. Ad animare la piazza, tra i colori di 20 comunità isolane, ci saranno l’ironia di Alessandro Pili, la musica di Roberto Tangianu e Peppino Bande, e i laboratori gastronomici della panada presso la storica casa campidanese.

Il programma si chiuderà domenica con l’approfondimento culturale di Giovanni Seu e il concerto finale di Gatto Panceri. L’intera due giorni verrà trasmessa in diretta streaming, portando l’identità di Assemini nel mondo. (sa. sa.)

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