La ceramica diventa “arte di strada” 

“Buongiorno ceramica” e le strade di Assemini diventano una bottega e un museo a cielo aperto. Gli artisti lavorano al tornio in mezzo alla gente ed espongono le loro opere. Un grande successo di partecipazione in una cittadina da sempre vocata a questa tradizione. La rassegna, articolata su sei giornate, si conclude oggi.

Docufilm

Ieri una giornata ricca di appuntamenti. «Abbiamo iniziato con la visione del documentario del ‘91 a firma di Maurizio Girau, preziosa testimonianza della filiera ceramica - spiega l’assessore allo sviluppo economico Francesco Murtas - la ceramica tra “passato, presente e futuro” ha dato poi voce agli aneddoti dei maestri antichi che lavoravano con la fatica di un mondo che conosceva poco la tecnologia. Abbiamo presentato quindi la nuova generazione di ceramisti: eredi di una tradizione familiare o neofiti».

Si è cominciato alle 10.30 con la conferenza sulla storia della “terra rossa”, nel vecchio municipio di Assemini, curata da Rita Farci, docente e membro di una storica famiglia di strexajus, e dai maestri e maestre “di terra” come Doriana Usai, anche lei figlia di una bottega storica: ospiti la scuola “Pascoli Nivola”, e alcuni docenti dell’istituto “Giua”. Per Farci, «Assemini ha un patrimonio inestimabile dato sia da esperienze come la creazione del laboratorio di Federico Melis (1927) che da designer come Ubaldo Badas che dal ‘50, hanno trasformato i vasai in artigiani: iniziative di divulgazione come questa mantengono viva la tradizione». Usai poi aggiunge: «Solo facendo conoscere una grande identità culturale come la ceramica artistica asseminese facciamo in modo che questo patrimonio non si perda, educando alla bellezza».

Via Carmine

Giusto il tempo di una pausa e poi ci si è trasferiti in via Carmine presso le botteghe e gli stand degli artigiani per la prima volta di “Per le strade della ceramica”, in cui si è assistito alle dimostrazioni. Luca Cossu, uno dei più giovani ceramisti aderenti, afferma: «Nutro amore e passione sconfinati per questo mestiere: questa iniziativa inoltre ha un valore simbolico perché permette di stare tra la gente».

L’argilla è stata quindi plasmata in oggetti preziosi o utili davanti a un folto pubblico curioso ed entusiasta. «È meraviglioso vedere lavorare al tornio», , dicono Rosa Gabbia e sua nipote Mariem. L’apericena coi ceramisti delle 19 ha concluso la giornata: il pubblico tra un calice e uno schizzo di feconda “terra”, in un connubio tra cultura e sport, è stato allietato anche da uno spettacolo di danza e una pièce teatrale. Un successo gradito alla cittadinanza e che oggi si chiude con “Ceramicando” e altre iniziative insieme agli artigiani: «L’obiettivo è fare di Assemini un vero e proprio museo a cielo aperto», assicurano l’assessore Murtas e il sindaco Mario Puddu.

