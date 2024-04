La centrale solare nell’area artigianale? Polemica in Consiglio 

I progetti per nuovi parchi fotovoltaici tornano in aula consiliare a Carbonia e anche questa sera è prevedibile una seduta abbastanza accesa.

Oggetto della discussione questa volta non sarà la sdemanializzazione di una porzione dell’area riguardante l'impianto di fotovoltaico in zona “Sa domu e su campu e Nuraxeddu” che è stata rinviata tempo fa e tornerà in Consiglio tra una decina di giorni. Il provvedimento su questo insediamento, attualmente in stato di realizzazione su terreni privati, aveva scatenato l’ira dell’opposizione e dei comitati civici. Sinistra futura aveva, tra le altre cose, rimarcato «la mancanza di osservazioni da parte del Comune in sede di valutazione del progetto». Oggi andrà al voto, invece, una variante urbanistica riguardante l’area Pip di via Nazionale, al fine di rendere possibile la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde comprensivo di impianto fotovoltaico a terra e su pensiline. «Abbiamo ricevuto dalla Sotacarbo - afferma l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – la richiesta di messa a disposizione di alcune aree Pip per l’attuazione del più articolato progetto che prende il nome di SulkHy». Casti fa alcune precisazioni: «Si tratta di un accordo tra soggetti pubblici. Si pensi, per esempio, che alcuni mezzi di trasporto pubblico dell’Arst viaggeranno a idrogeno verde. L’impianto troverebbe spazio in terreni messi a bando da tantissimi anni per insediamenti produttivi ma che non sono mai stati assegnati. Alla richiesta della società di vedersi affidati terreni più appetibili anche per imprenditori privati abbiamo espresso parere negativo». Il capogruppo di Sinistra Futura Matteo Sestu che in premessa afferma di «non avere alcuna pregiudiziale sul progetto» ricorda di aver presentato un’interpellanza dove si afferma che: «Il vicesindaco Michele Stivaletta in commissione consiliare ha riportato alcune perplessità, sollevate dagli uffici attività produttive, riguardanti il progetto e in particolare in merito al rispetto del Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree comprese nel Pip. Per questo vogliamo sapere se gli atti sino ad oggi prodotti siano legittimi e se all’interno della Giunta vi sia omogeneità di opinione riguardo il progetto Sulkhy». Il vicesindaco anticipa la risposta: «Premetto che non c’è nessun problema di tipo politico ma esclusivamente amministrativo: sono in corso i dovuti approfondimenti degli uffici e speriamo che il progetto possa proseguire tenuto conto degli eventuali limiti regolamentari che potremo avere». Oggi la discussione in aula.

