La centrale Enel di Portovesme chiusa per 24 ore 

Le batterie elettrochimiche giunte qualche settimana fa a Portovesme e sistemate in un piazzale interno della centrale Enel non danno nessun sollievo alle preoccupazioni dei lavoratori per il loro futuro. Dagli accumulatori non arriverà nessun nuovo posto di lavoro, né Enel ha in programma una riconversione a gas che invece c’è stata in altre realtà. È anche per questo che ieri i lavoratori hanno scioperato, 24 ore di fila senza produrre energia elettrica in una centrale essenziale per la stabilità della rete regionale.

La preoccupazione

A Portovesme, con un destino di chiusura ormai segnato, le questioni locali hanno preso il sopravvento sulla piattaforma nazionale dello sciopero contro Enel. Ventiquattro ore di stop e sit in ai cancelli dalle 8 alle 14. «Non c’è prospettiva - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil - un conto è annunciare una fermata con un’alternativa, diverso è chiudere per la decarbonizzazione senza nessun progetto per i lavoratori. Questo sta succedendo qui, gli operai vanno avanti nella totale incertezza. Un tema che deve essere affrontato al più presto dalle istituzioni». Tra i più preoccupati i lavoratori degli appalti. «Non vediamo nessuna prospettiva - dice Maurizio Tidu, Uilm - mi preoccupa vedere qui le batterie,che non porteranno nessun posto di lavoro, e al largo la nave rossa che fa i carotaggi per i parchi eolici off shore. È un disegno chiaro: gli accumulatori serviranno per allineare l’energia prodotta con eolico e fotovoltaico, ma noi che fine faremo?». La transizione ecologica rischia di essere un boomerang per centinaia di lavoratori. «È il momento di unirci e seguire un’unica direzione, cioè la tutela dei posti di lavoro - dice Giorgio Calaresu, segretario della Flaei Cisl - abbiamo a disposizione il Just Transition Fund, utilizziamolo per ceare alternative serie, da almeno 400 posti di lavoro». Nel 2025, o tre anni dopo, la centrale chiuderà. «Il management di Enel lo ha dichiarato, per Portovesme non ci sarà nessuna riconversione - dice Pierluigi Loi, segretario della Uiltec Uil - l’unico progetto per questa centrale sono le batterie che però hanno un impatto nullo sull’occupazione». Davanti ai cancelli lavoratori in tuta blu, bandiere. Arrivano le casse e il microfono, sta per partire l’assemblea. «Siamo qui per il riscatto del polo energetico - dice Fabrizio Deidda, Rsu Enel della Filctem Cgil - da qui dipendono tanti posti di lavoro diretti e degli appalti ma l’azienda non ha preparato un piano per il dopo-fermata». È uno sciopero nazionale, ma emerge tutta la preoccupazione del Sulcis. «Da anni denunciamo a cosa stiamo andando incontro, eppure non è cambiato nulla - dice Mauro Manca, Fiom Cgil - per noi degli appalti la situazione è ancora più grave, non ci sarà nessuna garanzia. Serve un tavolo istituzionale che si faccia carico di questa emergenza». La transizione sociale resta un rebus. «Vogliamo capire qual è il futuro e i piani della committente, si deve aprire un confronto per capire quale strada intraprendere - dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl - le batterie sono in corso d’opera ma non occuperanno nessun lavoratore all’interno della centrale. Vogliamo attività concrete e durature nel tempo, valorizzando le professionalità che in tutti questi anni hanno permesso all’Enel di fare utili».

