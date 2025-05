La centrale dove si salvano tante vite 

«118, mi dica tutto». Dopo le prime informazioni arrivate dall’altra parte del telefono, partono le domande: «Se la chiama apre gli occhi?» «Vede il torace che si muove?» «La pastiglia per la pressione oggi l’ha presa?» Poi la comunicazione finale: «Lasciatela nel letto con le gambe in alto. L’ambulanza sta arrivando. La richiamo». Tutto con grande professionalità, sicurezza ma anche rapidità, perché quando c’è la salute di mezzo – e spesso una vita da salvare – pochi secondi possono fare la differenza. E nel quartier generale della centrale operativa del 118 di via dei Valenzani lo sanno molto bene.

Gli squilli

Qui, nella struttura Areus che vede impegnati 24 ore su 24, su vari turni, sette medici e una quarantina di infermieri specializzati, il telefono squilla ripetutamente. Nel 2024 sono arrivate, smistate dalla centrale del 112 (il numero unico di emergenza), più di 120mila chiamate. Insomma, una media di quasi 330 telefonate al giorno, 13 ogni ora. Le richieste di soccorso si sono concretizzate in circa 95mila “missioni”, con l’intervento di personale sanitario, ambulanza e, nei casi più gravi, elicottero. E anche in questi primi mesi del 2025 i numeri sono in linea: gli interventi effettuati, a lunedì scorso, sono già stati più di 44mila. «Dal 2021, subito dopo il Covid, le missioni sono aumentate in modo esponenziale. E non c’è stata più un’inversione di tendenza. Quella che era un’emergenza oramai viene gestita come quotidianità», sottolinea Daniele Barillari, direttore della centrale operativa del 118.

L’assistenza

Gli infermieri presenti in turno nella centrale (molti alternano il lavoro sul campo, a bordo delle ambulanze o degli elicotteri) nell’ultimo giovedì di maggio rispondono alle telefonate “filtrate” dalla centrale del “112”. «In questo modo ci arrivano solo le chiamate per delle situazioni sanitarie, con tutti i dati più importanti del chiamante», spiega il direttore. «Gli infermieri a questo punto fanno delle domande alla persona seguendo un protocollo che permette, con un’alta percentuale, di capire patologia e gravità: per la prima viene assegnata un numero, per la seconda un colore dal bianco al rosso, il più urgente». Sempre l’infermiere stabilisce l’invio di un’ambulanza di base (volontari), l’India (con infermiere), il mezzo Tango (con medico) oppure l’elicottero. E poi mantiene il contatto telefonico con il personale arrivato sul posto per decidere l’invio nell’ospedale più vicino e adatto al tipo di patologia.

La collaborazione

Il telefono squilla in continuazione. C’è la richiesta di soccorso per una donna, una turista straniera, che ha accusato un malore per essere stata troppo al sole in una spiaggia della zona di Villasimius; quella di un familiare per un malore del padre con difficoltà di movimento, ma anche quella da una scuola per un bambino con dei problemi di salute (emergenza poi rientrata con il rifiuto del trasporto in ospedale). «Di grande importanza», ricorda Barillari, «è la collaborazione del cittadino che, in alcuni casi, può permettere di salvare una vita. Pensiamo a un arresto cardiocircolatorio: i soccorsi non possono arrivare in pochissimi minuti. Ma l’infermiere può fornire delle istruzioni necessarie per delle manovre salvavita». Come avvenuto, dicono dalla centrale, pochi giorni fa. E i medici forniscono assistenza telefonica, colloquiano con gli infermieri presenti sul posto dell’evento, e coordinano le altre attività come, per citarne alcune, i trasporti extra regione per trapianti di organi, la validazione dei piani per grandi eventi e manifestazioni, la registrazione dei defibrillatori automatici (Dae). Qui nel quartiere generale specializzato nel salvare vite.

