La centrale del 118 compie 25 anni e cambia casa 

Taglio del nastro, ieri nel Padiglione I del Rizzeddu, per la nuova centrale operativa del 118. Un progetto affidato dalla Regione all’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della Sardegna che si realizza nel trasferimento dalla vecchia sede del Palazzo Rosa e nel rinnovamento degli impianti tecnologici.

«Si tratta di ammodernamenti- spiega la direttrice generale dell’Areus per l’isola Simonetta Cinzia Bettelini- in ambito informatico e per gli aspetti gestionali di interfaccia con i cittadini in linea con quelli della centrale del numero unico europeo 112 che lavora, in modo autonomo, nello stesso stabile».

L’inaugurazione, a cui hanno presenziato alcune tra le massime istituzioni civili e militari, tra cui la prefetta Grazia La Fauci, ha voluto ricordare anche i 25 anni di vita del 118 in Sardegna nato per primo proprio a Sassari. «Ora vi lavorano h 24 a rotazione 27 infermieri aiutati da 5 medici - ricorda Maria Franca Puggioni, responsabile per Sassari del 118 - Solo nel 2023 abbiamo avuto circa 86mila eventi sanitari e fino ad adesso, nel 2024, 48800».

Il servizio include, oltre la provincia sassarese e Olbia, anche Nuoro e l’Ogliastra e si avvarrà di un potenziamento estivo. E sono oltre 200 gli operatori del soccorso tra medici e infermieri, 144 autisti, 24 ambulanze medicalizzate, 3 elicotteri e 196 postazioni di base su tutto il territorio sardo. «A livello regionale- dichiara l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu- abbiamo poi stanziato 5 milioni di euro per la realizzazione del 112 a Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA