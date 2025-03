La centenaria  in Consiglio comunale 

Ieri si è accomodata nei banchi del Consiglio comunale Maria Ulzega, a quasi un mese dal compimento dei cento anni. In questo modo l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare l’anziana donna, istituzionalizzando un traguardo che non è da tutti raggiungere. Ulzega è arrivata in Comune poco dopo le 11, pazientemente ha atteso che i consiglieri finissero di dibattere tutti i punti all’ordine del giorno e poi ha fatto il suo ingresso in aula. «Non entravo qui», ha detto, «da quando ero bambina». A lei è stato ceduto il posto accanto al sindaco Luca Pilia mentre i consiglieri hanno rinnovato gli auguri. A condividere con lei questo momento i figli Andrea e Nicoletta con la quale vive. Prima di consegnarle un omaggio floreale (una targa era stata già consegnata il giorno del compleanno), Pilia ha sottolineato che Ulzega è ancora una donna attiva soprattutto a casa; la sua vita è trascorsa preoccupandosi totalmente della famiglia, alla quale, come può, si dedica ancora oggi.

