La cenerentola Tonara rallenta l’Abbasanta 

Abbasanta (4-3-3): Mele, Marcis, M. Marras, M. Salaris, Loi, Leone, Calvia (18’ st Caddeo), Bachis, N. Marras (25’ Basciu), Cossu (34’ st Schirra), Porcu (8’ st Muscau). In panchina Masia, Floris, Usai, Cabiddu, Musanti. Allenatore Mura.

Tonara (4-4-2) : Sanna, Sau (38’ pt Melis), Testa, Marroquin, Pisu (39’ M. Saba), Vassidiki, Demurtas, Soru (20’ st Murru), Piu, Ojeda, Manca (25’ st Dramane). In panchina A. Saba, Motrii, Deiana, Garau. Allenatore Succu.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 11’ st Calvia (r), 38’ st Vassidiki.

Note : ammoniti Porcu, M. Salaris, Loi, Sau, Soru.

Abbasanta. L’Abbasanta è poco brillante e si fa raggiungere dal Tonara nel finale dopo il vantaggio di Calvia su rigore. Al 35’ ottima occasione non sfruttata da Calvia su assist di Porcu. Poco più tardi tiro di Porcu sull’esterno della rete e al 44’ palo di Cossu. Nella ripresa al 10’ Cossu viene spinto in area, dal dischetto trasforma Calvia. Dopo 5’ ci prova Salaris da fuori, l’ex di turno Sanna devia in angolo. Al 23’ tiro di Matteo Marras da 35 metri, Sanna respinge. Al 35’ Marras scambia con Basciu, entra in area e calcia alto. Al 38’ Marroquin colpisce il palo interno e sulla ribattuta Bamba Vassidiki pareggia. Al 41’ altra respinta di Sanna, questa volta su Bachis.

