La cenerentola Abbasanta fa rallentare il Siniscola 

Abbasanta 0

Siniscola 0

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis (14’ st Cabiddu), El Marrakchi (43’ st Basciu), M. Salaris (26’ pt Bachis), Loi, Leone, Corda, S. Salaris, Manca, Lutkowski (14’ st Porcu), Usai (27’ st Fadda). In panchina Cau, Medde, Cariga, Murru. Allenatore Contini.

Siniscola (4-4-2) : Pedelacq, Sirigu, Pandiani, A. Loddo, Meloni (35’ st Mereu), G. Loddo, Stefanoni, Corrias, Corda, Leoncini, Perticarari (1’ st Ligio). In panchina Soro, Canu. Allenatore Crisci.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : a mmoniti Bachis, El Marrakchi, Loi, Ligio; recupero 3’ pt e 3’ st. Angoli 4-2.

Abbasanta. Pareggio senza reti al comunale di Abbasanta. Un punto che non fa felice nessuna delle squadre. I padroni di casa cercavano una vittoria per avvicinarsi alla zona playout, in vista dello scontro diretto della settimana prossima a Fonni, ma dopo quattro sconfitte consecutive il pari non è del tutto da buttar via.

La gara è stata equilibrata, con alcune occasioni sprecate da entrambe le parti. Nel primo tempo, dopo diversi tentativi, le occasioni più nitide arrivano nel finale: Antonio Loddo per gli ospiti, Manca e Lutkowski per i locali. Ma le porte restano inviolate. Nella ripresa, dopo numerose palle gol da entrambe le parti, al 32’ Ligio colpisce un palo.

