La cena di Natale rossoblù in cantina 

Ieri sera il Cagliari si è ritrovato per la consueta cena di Natale, ospite della Cantina di Santadi. A fare gli onori di casa, naturalmente, il presidente Tommaso Giulini. Presenti i dirigenti, il tecnico Claudio Ranieri con lo staff, l'intera rosa e i dipendenti della società, tutti accompagnati dai rispettivi familiari. Il gruppo rossoblù ha prima visitato la cantina, azienda partner del Cagliari, per poi trovarsi a tavola per la cena e gli auguri natalizi con brindisi. (al.m.)

