La cena del villaggio, in 700 nella lunga tavolata 

La prima edizione della “cena del villaggio” non ha tradito le attese. Sono stati circa 700 i cittadini mogoresi che hanno raccolto l’invito a presenziare al grande momento di aggregazione sociale.

La via Gramsci, strada principale del paese, si è trasformata in una lunga tavolata che, per diverse ore, ha visto insieme e divertirsi piccoli e grandi. L'idea della farmacista Anna Broccia condivisa con Comune, Pro Loco e le associazioni locali, ha avuto il merito di unire e coinvolgere centinaia di persone. «Siamo molto soddisfatti – afferma Broccia- perché dal più piccolo partecipante di 2 anni al più grande di 94, tanti cittadini si sono ritrovati per degustare del buon cibo e trascorrere alcune ore in compagnia. Tutte le tavolate erano ben curate con tovaglie, piatti in ceramica, fiori e addobbi diversi. Questo ci ha consentito di fare pochissima differenziata».

Presente e anche lui soddisfatto il sindaco Donato Cau. «E’ stata una bellissima manifestazione – sottolinea il primo cittadino - all’insegna di una sana condivisione di valori che ci ha riportati alla genuinità dei tempi passati». Per il cibo tutti hanno potuto organizzarsi liberamente o consumare le pietanze di ristoranti, pizzerie e bar che hanno ideato dei menù particolari. La serata si è conclusa con la musica del dj Matteo Orrù.

RIPRODUZIONE RISERVATA