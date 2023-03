La caviglia frena Lapadula col Perù  

Alla ripresa di questo pomeriggio, saranno quattro i rossoblù assenti per le chiamate delle rispettive nazionali: Gianluca Lapadula, Antoine Makoumbou, Christos Kourfalidis e Adam Obert.

Lapadula in stand by

Dopo aver saltato le ultime convocazioni, Lapadula ritrova il Perù, per due amichevoli, il 25 con la Germania a Mainz e il 28 a Madrid col Marocco del barese Cheddira. Il bomber rossoblù, però, è arrivato nel ritiro di Madrid con un problema alla caviglia destra, una distorsione rimediata a Reggio, e ieri è rimasto a riposo. Nulla di grave, ma lo staff medico del Perù, in stretto contatto con quello del Cagliari, valuterà le condizioni giorno per giorno e magari potrebbe decidere di fargli giocare una sola delle due gare.

Gli altri rossoblù

Sfide che valgono la qualificazione per la Coppa d'Africa quelle che vedranno in campo Makoumbou con il Congo contro il Sudan del Sud, domani e il 27. Gare di qualificazione a Euro 2024, invece, per la Slovacchia di Obert, in campo anche lui domani contro Lussemburgo e domenica con la Bosnia ed Erzegovina. Infine, Kourfalidis sarà impegnato con l'Under 21 della Grecia contro la Polonia (domani) e la Bielorussia (il 28) per le qualificazioni agli Europei di categoria. (al.m.)